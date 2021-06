Syn dziennikarza TVN prawicowcem? "Pracuję nad młodym człowiekiem"

Panowie znają się dobrze z racji wieloletniej współpracy na antenie TVN24, gdzie przez pięć lat prowadzili program „Teraz my”. Tym razem Morozowski gościł w nowym odcinku na kanale YouTube Sekielskiego. Portal wPolityce.pl. wyłapał pewną ciekawostkę.

Syn wyrósł na prawicowca?

Podczas rozmowy poruszony został wątek młodego pokolenia. Sekielski pytał Morozowskiego, czy jest prawdą, że jego syn „wyrósł na prawicowca”.

– Niezupełnie. On jest narodowy. Uważa, że naród polski jest najwspanialszy na świecie, a Polska jest najwspanialszym krajem na świecie. I najlepiej byłoby, gdyby Polska była mocarstwem i Polacy rządzili światem. Wtedy byłby dobrobyt, wszyscy byliby zadowoleni, zachwyceni. Nie wiem skąd mu się to bierze. Ale sam wiesz, że sam nie jestem takim optymistą, jeśli chodzi o Polaków. Lubię Polaków, lubię Ciebie, lubię siebie. Wszyscy jesteśmy Polakami. Ale nie darzę takim zaufaniem polityków polskich – odpowiedział dziennikarz.

Morozowski podkreślił, że narodowe przekonania jego potomka nie sprawiają, że głosuje on w wyborach na Prawo i Sprawiedliwość. – To nie jest taki propisowski konserwatyzm. Czy taki, jak Konfederacja – zaznaczył. – Chociaż niektóre rzeczy prowolnościowe mu się w tej Konfederacji podobają. To kwestia internetu. A internet jest prawicowy. (…) Ale pracuję nad młodym człowiekiem – dodał.

Obserwuję z zaskoczeniem

Sekielski zdradził, że jego syn także podziela część poglądów Konfederacji. Z kolei córka jest feministką.

– Ale nie jest radykalną feministką. Z kolei Łukasz jest światopoglądowo liberałem, ale obserwuję z zaskoczeniem, że podobają mu się niektóre rzeczy głoszone przez Konfederację. Hasła typu, że „państwo nie powinno się wtrącać we wszystko”, „wolność gospodarcza”, „nie dawać nic za nic, tylko wspierać tych, którzy są kreatywni i pracują” – powiedział gospodarz programu.

Czytaj też:

KRRiT nie przedłuży koncesji TVN24?Czytaj też:

"To wbrew DNA tej stacji". Dziennikarka TVN tłumaczy, dlaczego przerwała wywiad z Żalkiem