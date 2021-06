Niemiecki "Bild" pisze o skandalu przed meczem na Wembley

Okazało się bowiem, że piłkarze Joachima Loewa nie dostali od organizatorów zezwolenia na przedmeczowy trening na londyńskim stadionie.

Jak przekazało Sky Sports decyzja została podjęta z uwagi na to, by zachować jak najlepszy stan murawy. Synoptycy przewidują bowiem poważne opady deszczu przed wtorkowym starciem. Warto pamiętać, że przed swoimi meczami na Wembley nie mogły trenować także drużyny Austrii i Włoch.

Tłumaczenia angielskich mediów nie przekonują jednak dziennikarzy niemieckiego „Bilda”. W ich ocenie decyzja UEFA jako „skandal”. Jak wskazali, zawodnicy angielscy zyskali w ten sposób „niesprawiedliwą przewagę”, ponieważ wcześniej rozegrali na Wembley wszystkie spotkania grupowe.

W zaistniałej sytuacji niemiecka kadra zmieniła plany i zorganizowała dodatkową sesję treningową w okolicy Norymbergi.

Federacja chce zagłuszyć kibiców, bo gwiżdżą na klękających piłkarzy

Starcie drużyn znajdujących się w gronie faworytów do wygranej w turnieju budzi szczególne zainteresowanie nie tylko z powodów stricte sportowych.

Piłkarze reprezentacji Anglii przed rozpoczęciem każdego meczu Euro 2020 klękają w geście „walki z rasizmem”. Ich zachowanie wywołuje coraz większe niezadowolenie i zażenowanie wielu kibiców. Za każdym razem trybun rozlegają się głośne gwizdy.

W związku z tym przed wtorkowym meczem z Niemcami, władze angielskiej federacji piłkarskiej zwróciły się z prośbą do operatora obiektu Wembley, by w momencie, w którym zawodnicy klękną przed pierwszym gwizdkiem sędziego została puszczona głośna muzyka. Miałoby to na celu zagłuszenie dezaprobaty, jaką wyraża część trybun.

„Zawsze byliśmy za tym, by wspierać reprezentację we właściwy sposób – przed, w trakcie, jak i po meczu” – pisze federacja w oficjalnym oświadczeniu. „Przed wtorkowym spotkaniem z Niemcami pragniemy raz jeszcze zaapelować do wszystkich fanów. Zrobimy wszystko, by wszelkie przejawy dyskryminacji i podziałów były napiętnowane, a mecze z udziałem angielskiej drużyny narodowej pozostały bezpiecznym i radosnym doświadczeniem”. – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

"To żart". Walijski obrońca krytykuje organizację Euro 2020Czytaj też:

Rzecznik PZPN: Nie powiedziałem prawdy, bo nie mogłem