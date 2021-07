Znana celebrytka przerwała wakacje nad morzem. "Ceny są kosmiczne"

Córka znanej restauratorki Magdy Gessler – Lara wraz z rodziną wybrała się na wakacje nad polskie morze. Celebrytka szybko jednak spakowała walizki i wróciła do Warszawy. Odstraszyła ją nie tylko kiepska pogoda nad Bałtykiem, ale także absurdalnie wysokie ceny pokoi hotelowych.

"Kochani, właśnie wróciliśmy do domu. Doszliśmy do wniosku, że siedzenie dalej nad morzem przy takiej pogodzie nie ma sensu. Do tego ceny hoteli są kosmiczne" – poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie.

"To jest coś nieprawdopodobnego, ile kosztują hotele w tej chwili. Więc doszliśmy do wniosku, że sobie dołożymy do wyjazdu naszego następnego więcej kasy i tyle" – dodała Lara Gessler. Podziękowała jednocześnie fanom za wszystkie polecenia hoteli.

W kolejnej relacji przyznała, że ze skróconego urlopu nie jest zadowolony również jej mąż. "Piotr Szeląg jest smutny, bo pada i wracamy do Warszawy" – napisała pod zdjęciem z samochodu.

Drogie wakacje nad Bałtykiem

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, eksperci alarmowali, że wakacje w 2021 roku będą droższe od ubiegłorocznych. Ceny poszybowały szczególnie nad Bałtykiem.

Analiza ekspertów z Rankomat.pl wskazuje, że za granicą wakacje można spędzić taniej niż w Polsce.

"Wybrane zostały najtańsze oferty trzygwiazdkowych hoteli zawierających opcję śniadania w cenie. Za nocleg z pełnym wyżywieniem trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych więcej. Pandemia i ograniczenia nałożone na branżę turystyczną przyniosły skutki w postaci podwyżek cen i doskonale widać to nad Bałtykiem. Rok temu tydzień wakacji powyżej 3 tysięcy złotych kosztował tylko w Sopocie i w Świnoujściu" – czytamy w raporcie. Jak zauważono, za tygodniowy pobyt dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu nad morzem w szczycie sezonu zapłacimy o 283 zł więcej niż latem 2020.

Mimo to w 2021 roku większość rodaków zamierza spędzić urlop właśnie na Wybrzeżu. Jak podaje portal Nocowanie.pl to lato będzie rekordowe pod względem wypoczynku w kraju. Ponad 80 proc. chce spędzić urlop właśnie w Polsce a większość wybiera Bałtyk.

