Księżna Kate na izolacji. Odwołała udział we wszystkich wydarzeniach

"W zeszłym tygodniu księżna Cambridge miała kontakt z kimś, kto następnie uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19. Jej Królewska Wysokość nie doświadcza żadnych objawów, ale postępuje zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi wytycznymi rządowymi i izoluje się w domu" – oświadczył rzecznik Pałacu Kensington.

W poniedziałek księżna Kate wraz z mężem miała wziąć udział w nabożeństwie dziękczynnym w katedrze św. Pawła w Londynie z okazji 73. rocznicy powstania publicznej służby zdrowia NHS, a także w przyjęciu w ogrodach Pałacu Buckingham dla jej pracowników, podczas którego rodzina królewska podziękuje służbie zdrowia za jej zaangażowanie w walkę z pandemią koronawirusa.

Pod koniec maja księżna Kate otrzymała pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedziele o 24 248 nowych infekcjach koronawirusem i 15 zgonach na COVID-19. W obu przypadkach to mniej niż poprzedniego dnia. W sobotę odnotowano 24 885 nowych zakażeń oraz 18 zgonów.

W ostatnim miesiącu liczba przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii rosła, jednak dzięki efektywnej kampanii szczepień maleje liczba zgonów związanych z COVID-19.

Na Wyspach Brytyjskich przy populacji ok. 66 mln obywateli, ponad 45,2 mln osób otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a ponad 33,6 mln jest w pełni zaszczepionych.

Zniesienie restrykcji

Data zniesienia restrykcji koronawirusowych w Anglii nie zostanie przyspieszona do 5 lipca, ale "nie ma żadnego powodu", aby trwały one dłużej niż do 19 lipca - powiedział w poniedziałek nowy brytyjski minister zdrowia Sajid Javid w swoim pierwszym wystąpieniu w tej roli.

Podkreślił, że wprawdzie liczba zakażeń rośnie, ale zgony "na całe szczęście pozostają na niskim poziomie".

