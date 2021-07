Mówił, że istnieją tylko dwie płcie. Nauczyciel biologii zawieszony po 25 latach pracy

Jesús Luis Barrón López, nauczyciel biologii i geologii w publicznym liceum ogólnokształcącym w Alcalá de Henares, położonym na obrzeżach Madrytu, został zawieszony na 6 miesięcy przez inspektor rady ds. edukacji wspólnoty Madrytu. Utracił również dużą część wynagrodzenia. Według raportu rady ds. edukacji, o którym pisze portal Okdiario, komentarze nauczyciela na lekcji biologii zostały uznane za "homofobiczne, rasistowskie i patriarchalne, wykazujące pogardę dla innych grup".

Barrón López jest nauczycielem od 25 lat.

Istnieją tylko dwie płcie

W ramach lekcji o seksualności, na którą otrzymał zgodę dyrekcji, nauczyciel powiedział swoim uczniom, że mężczyźni rodzą się z chromosomami XY, a kobiety z chromosomami XX i chociaż mogą poddać się operacji zmiany płci, genetycznie zawsze będą mieli chromosomy XY lub XX.

Kilka dni później nauczyciel otrzymał naganę od dyrektorki szkoły, u której rzekomo interweniowali niezadowoleni z takiej koncepcji rodzice uczniów.

Barrón López zapewnił, że jest gotów przeprosić, jeżeli zranił czyjeś uczucia, ale podkreślił, że są dowody naukowe na to, co mówił. Złożył również skargę do sądu w związku z prześladowaniem ideologicznym. Reprezentuje go organizacja Prawników Chrześcijańskich.

"Chcą mnie uciszyć"

"Chcą mnie uciszyć, mnie i tysiące innych nauczycieli biologii czy innych przedmiotów, gdyż odrzucamy jednolite myślenie po totalitarnej linii ideologicznej XXI wieku" – powiedział Jesús Luis Barrón López portalowi Okdiario. "To tak, jakby mnie ukarali za stwierdzenie, że Ziemia jest okrągła" – dodawał.

Jak twierdzi, w szkole, w której uczył, bez zgody rodziców organizowano ideologiczne zajęcia, na których pokazywano skrępowanym dzieciom demoralizujące materiały "graniczące z pornografią".

