"Bądźcie z nami". Zaskakujący apel Kraśki pod koniec "Faktów TVN"

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt zmiany polskiego prawa spowodował reakcję zagranicy. Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie sytuacją w Polsce. Europejscy urzędnicy zapowiadają, że będą przyglądać się procesowi zmiany prawa medialnego w Polsce.

Kraśko: Dla nas to wartość największa

W piątek wieczorem głos w tej sprawie zabrał Piotr Kraśko, gospodarz "Faktów TVN". Prowadzący flagowy program informacyjny stacji wygłosił oświadczenie do widzów.

Na koniec „Faktów TVN” Kraśko zwrócił się do widzów z niecodziennym komunikatem. W jego tle można było zobaczyć zdjęcie znanej ludziom w całej Polsce siedziby TVN – przy ul. Wiertniczej w Warszawie.

– W imieniu nas wszystkich z TVN, bardzo dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia, które do nas docierają. Z tylu przeróżnych miejsc: oficjalne i te bardzo prywatne. Wszystkie mają dla nas ogromne znaczenie – powiedział Kraśko.

– I często pada pytanie: co możemy dla was zrobić? No, to może akurat najprostsze. Bądźcie z nami, tak jak zawsze jesteście Bo to widzowie tworzą wartość tego logo, tego programu i całej naszej stacji. I dla nas to wartość największa – dodał.

Czytaj też:

"TVN powinien brać przykład z TVP". Polityk PiS: Nie spodziewałem się takiej awanturyCzytaj też:

Kukiz: Nie poprę takiej ustawy