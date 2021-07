Przemysł filmowy dla dzieci zdominowany przez "twórców LGBT". Raport Entertainment Insider

Z raportu "Entertainment Insider" wynika, że twórcy wywodzący się z tzw. społeczności LGBTQ zdominowali przemysł filmowy dla dzieci. Jak wskazano, twórcy queer doprowadzili do wzrostu liczby postaci i motywów związanych z LGBTQ pojawiających się w programach telewizyjnych dla dzieci w ostatniej dekadzie. Pisarze, producenci, showrunnerzy (wydawcy) i reżyserzy dbają o to, by stale zamieszczać zseksualizowane motywy w programach przeznaczonych dla młodych widzów – informuje raport.

"Wzrost reprezentacji zróżnicowanej pod względem płci nie jest przypadkowy. Programy tworzone i prowadzone przez queerowe kobiety, trans i niebinarne showrunnerki są w dużej mierze odpowiedzialne za napływ postaci niebinarnych i trans do animacji dla dzieci" – donosi "Insider".

Nie chodzi tylko o odgrywanie ról

Jeden z wydawców transpłciowych, Shadi Petosky, podkreśla, że aktywiści "społeczności LGBTQ" nie chcą jedynie odgrywać ról w produkcjach, ale istotne jest dla nich to, żeby treści pro-LGBTQ znalazły się w tych programach i w ciągu ostatniej dekady udało się to osiągnąć w całym procesie produkcyjnym.

– Musiałam walczyć z pomocą GLAAD (organizacja prohomoseksualna), aby uzyskać rzeczywiste słowo „duma”, zamiast stosować określenie „tęczowa parada”, czy coś w tym stylu – komentował Potesky.

To właśnie organizacja prohomoseksualna GLAAD przekonała Hollywood do zwiększenia reprezentacji przedstawicieli LGBTQ i ich ideologii w programach telewizyjnych takich sieci jak Nickelodeon, PBS czy Cartoon Network.

Wzrost o 222 proc.

Portal Breitbart News donosił wcześniej, że fala reprezentacji sodomitów w programach dla dzieci wzrosła w latach 2017–2019 o 222 proc. W efekcie, dziś trudno jest znaleźć serial telewizyjny bez postaci homoseksualnej lub motywu LGBTQ. Analiza treści wskazuje na występowanie aż 259 homoseksualistów w kreskówkach i serialach telewizyjnych skierowanych do dzieci.

Według bazy danych „Entertainment Insider”, zawierającej 70 animowanych programów dla dzieci LGBTQ, "cispłciowi" mężczyźni w przeważającej mierze zajmują pozycję showrunnera, scenarzysty lub reżysera. "Kobiety LBQ", transseksualne i niebinarne z kolei dominują w programach dla dzieci i młodzieży.

Jak podkreślają autorzy raportu, dominacja środowiska LGBTQ w produkcjach dla dzieci spowodowana jest mi.in. dyskryminacją osób heteroseksualnych przy rekrutacji.

