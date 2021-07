Chajzer przeżył koszmar. "Krzyk Ludzi. Płaczące dzieci. Latające przedmioty"

Kilka dni temu samolot linii Wizz Air, lecąc z Paryża do Warszawy wleciał w sam środek burzy w stolicy. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły pilotowi wylądować na Lotnisku Chopina i ostatecznie maszyna usiadła na ziemi w Katowicach. Na pokładzie samolotu rozegrał się prawdziwy koszmar.

Jednym z pasażerów Airbusa był znany celebryta Filip Chajzer, który opowiedział w mediach społecznościowych, jak wyglądały chwile grozy, które przeżyli uczestnicy lotu i zamieścił mapkę, na której widać trasę samolotu.

"Właśnie przeczytałem komentarz, który bardzo mnie poruszył – "Obserwowałem ten lot na flightradar24 od momentu kiedy z hukiem przelecieliście na bardzo niskim pułapie nad moim domem, aż do wylądowania w Katowicach. Wyglądało to mocno niepokojąco...dobrze że z happy endem! Pozdrowienia". Byłem pasażerem tego samolotu" – zaczął Chajzer.

"Fioletowy Airbus lecący z Paryża do Warszawy znalazł się w bardzo złym miejscu i bardzo złym czasie. Nad Warszawą właśnie zaczynała się potężna burza. Z sekundy na sekundę samolotem zaczęło miotać jak liściem. Siła natury jest bezwzględna. Najgorszy moment to ten, kiedy maszyna nagle zaczyna spadać dosłownie jak puszczony kamień. Krzyk ludzi. Płaczące dzieci. Latające przedmioty, trzask i walka mocą silników. Wszystkie te dźwięki razem połączone z ogromnymi turbulencjami wyrzucają Twój poziom stresu bardzo wysoko ponad normę, w której chciałbyś być. Poczucie braku kontroli i do tego wszystkiego niska wysokość bo przecież to podejście do lądowania. Podejście przerwane" – relacjonował.

Jak poinformował celebryta, na płycie lotniska konieczna byla interwencja służb medycznych.

"Moment wejścia nad chmury był jednym z najlepszych jakie pamiętam. Pamiętam też inny, kiedy po otwarciu drzwi samolotu w Katowicach stewardesa rzuciła się w ramiona chłopaka z personelu naziemnego. Mam nadzieję, że pasażer do którego przyjechała karetka ma się dobrze. Wielkie podziękowania i gratulacje dla załogi Wizz Air byliście Super profesjonalni. Po wszystkim piloci dostał oklaski godne najlepszych zespołów rockowych świata. W pełni zasłużone" – dodał Filip Chajzer.

