Aktor zwolniony z popularnego show Polsatu? "Sam był zaskoczony"

Jesienią telewizja Polsat pokaże kolejną, 15. edycję muzycznego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Program, w którym uczestnicy wystylizowani na znanych piosenkarzy i piosenkarki wykonują ich utwory, cieszy się ogromną popularnością.

W fotelu jurora w nowej edycji nie zobaczymy Kacpra Kuszewskiego (aktor znany m.in. z serialu "M jak Miłość"). W mediach Kuszewski pożegnał się z widzami w miłych słowach: "Drodzy państwo, poznaliście już większość uczestników kolejnej, 15. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i pewnie tak jak ja, nie możecie się doczekać, by zobaczyć ich w akcji. Ja cieszę się tym bardziej, że nie będę już musiał łamać sobie głowy (i serca), komu z nich dać dziesięć punktów, a komu jeden. Opuszczam mój jurorski fotel, z którego obserwowałem zmagania uczestników poprzednich sześciu edycji. To była nie tylko wielka przyjemność, ale też zaszczyt, że mogłem oglądać ich niesamowite występy na żywo, w studio Polsatu. Kochani i fenomenalni uczestnicy, dziękuję wam za wszystkie zachwyty i wzruszenia! Dziękuję całej ekipie programu, wspaniałemu jury oraz cudownym prowadzącym. Dziękuję także państwu, czyli widzom i fanom programu, za tę ogromną dawkę sympatii, jaką mnie obdarzyliście!".

Kuszewski zwolniony?

Tymczasem serwis plotek.pl ustalił, że odejście z show nie było decyzją aktora, ale został on zwolniony.

– Kacper sam był zaskoczony decyzją władz stacji. On nie chciał odchodzić z tego programu. To nie była jego decyzja. Bardzo lubił tę pracę, bo kocha muzykę i pracę głosem. Dodatkowo, bycie jurorem w show telewizyjnym to też bardzo dobre pieniądze – 100 tysięcy za sezon. W serialu, w którym gra się jedną z wielu ról, trudno zarobić takie pieniądze – mówi informator portalu.

– Szefostwo Polsatu chce jednak podnieść oglądalność show w nowej edycji jesienią o publiczność z małych miasteczek i wsi. I uznano, że Michał Wiśniewski jest bardziej lubiany na prowincji niż Kacper. Pani Nina Terentiew od lat ma słabość do Michała, wierzy, że on przyciągnie małomiasteczkową publiczność – mówi osoba związana z Polsatem.

