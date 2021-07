Tekturowe łóżka dla olimpijczyków. "By nie było okazji do sytuacji pozasportowych"

Igrzyska olimpijskie w Tokio oficjalnie rozpoczną się już 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia. Ta największa na świecie impreza sportowa będzie jednak inna niż wszystkie dotychczasowe. W mieście tym wprowadzono bowiem kolejny stan wyjątkowy by powstrzymać wzrost zakażeń koronawirusem. Oznacza to, że na żaden obiekt w stolicy Japonii nie będą wpuszczani widzowie.

To już czwarty stan wyjątkowy wprowadzony w Tokio w związku z pandemią COVID-19. Poprzedni zakładał m.in. zakaz sprzedaży alkoholu w barach i restauracjach oraz nakaz zamykania takich lokali o godz. 20.

"Taka konstrukcja wytrzyma ciężar wyłącznie jednej osoby"

Sportowcy, którzy już wkrótce zawalczą o medale dzielą się w różnymi ciekawostkami dotyczącymi igrzysk. Jedną z nich opisał w mediach społecznościowych amerykański biegacz Paul Chelimo. Poinformował on o łóżkach na jakich będą spali podczas pobytu w Japonii sportowcy. Nie byłoby w nich nic nadzwyczajnego, gdyby nie tworzywo z którego są wykonane.

"Łóżka w wiosce olimpijskiej będą wykonane z tektury. Ma to na celu uniknięcie intymnych momentów między sportowcami. Taka konstrukcja wytrzyma ciężar wyłącznie jednej osoby, tak, by nie było okazji do stworzenia sytuacji pozasportowych" – napisał na Twitterze Paul Kipkemoi Chelimo, amerykański lekkoatleta specjalizujący się w biegach długich. Do swojego wpisu załączył zdjęcie opisanego łóżka.

W jednym z kolejnych wpisów sportowiec zażartował, że już teraz musi zacząć ćwiczyć spanie na podłodze, bo jeśli jego łóżko się zawali bez wcześniejszego przygotowania będzie skończony.

