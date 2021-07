Prezydent Duda wybiera się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio

Obecnie prezydent Andrzej Duda przebywa na urlopie w Juracie. Jak podaje "Wprost", przerwie jednak urlop nad polskim morzem, żeby udać się do Japonii na otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Jak nieoficjalnie ustalono, prezydent szykuje się do odwiedzenia Tokio, by na żywo obserwować część zmagań naszych reprezentantów. Duda miał pojawić się na Igrzyskach Olimpijskich już w tamtym roku, jednak plany te pokrzyżowała pandemia.

– Nacisk na pomyślne rozwiązanie kwestii tego wyjazdu na pewno jest duży. To ostatnia tak wielka impreza, którą prezydent mógłby odwiedzić jako urzędująca głowa państwa i bardzo zależy mu, żeby polecieć – twierdzi zbliżone do Pałacu Prezydenckiego źródło Wprost.pl.

Z ustaleń portalu wynika, że przygotowania do wyjazdu głowy państwa do Tokio trwają już od kilku miesięcy.

Jak z kolei ustalił "Fakt" lot ma się odbyć już w środę. Doniesień nie potwierdził nikt z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, ale zdaniem gazety we wtorek po południu nazwisko prezydenta widniało na liście pasażerów udających się w środę do Japonii.

Igrzyska w czasie pandemii

Igrzyska olimpijskie w Tokio oficjalnie rozpoczną się już 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia. Ta największa na świecie impreza sportowa będzie jednak inna niż wszystkie dotychczasowe. W mieście tym wprowadzono bowiem kolejny stan wyjątkowy by powstrzymać wzrost zakażeń koronawirusem. Oznacza to, że na żaden obiekt w stolicy Japonii nie będą wpuszczani widzowie.

To już czwarty stan wyjątkowy wprowadzony w Tokio w związku z pandemią COVID-19. Poprzedni zakładał m.in. zakaz sprzedaży alkoholu w barach i restauracjach oraz nakaz zamykania takich lokali o godz. 20.00.

