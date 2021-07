"Organizm nie wytrzymał tego zabójczego tempa". Szczere wyznanie Królikowskiego

W szczerym wywiadzie opublikowanym w czasopiśmie Viva.pl Rafał Królikowski, brat zmarłego w ubiegłym roku Pawła Królikowskiego, przyznał, że zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zdiagnozowano u niego depresję, a choroba zmusiła go do zwolnienia tempa.

– Czasami po prostu trzeba przystopować i powiedzieć sobie: "Hola, hola, panie Królikowski, pan ma już pięćdziesiątkę na karku, musi pan zadbać o zdrowie, podleczyć się, a nie ciągle gonić za czymś, czego i tak się nie dogoni". A życie zrzuca na nas bomby, których się nie spodziewamy – mówił Królikowski.

Jak sam przyznał, zanim zdiagnozowano u niego chorobę, wpadł w wir pracy.

– Rano biegłem na zdjęcia, wieczorem spektakl, bladym świtem znów wyjazd w Polskę na kolejne występy – wspominał, przyznając, że ciężko pracował m.in. na spłatę kredytu zaciągniętego we frankach.

"Moje życie się zmieniło"

– Organizm nie wytrzymał tego zabójczego tempa. Zdiagnozowano u mnie depresję. I wtedy mnie trzepnęło. Zacząłem chodzić do terapeuty, który mi bardzo pomógł. Skierował moje myślenie na określenie swoich priorytetów i tego, co należy sobie odpuścić. Zbiegło się to z pandemią, z wyhamowaniem i wyciszeniem nas wszystkich. Siedziałem godzinami w ogródku, pieliłem, stawiałem płot, kosiłem trawę, budowałem domki dla owadów. Zacząłem chodzić na jogę, medytować. Moje życie się zmieniło – wyznał.

– Jeszcze cztery, pięć lat temu zwariowałbym z nieróbstwa. Teraz już oswoiłem się z myślą, że ludzie nie mogą przyjść do kina czy teatru, nie mogą usiąść obok siebie, że sztuka przenosi się do internetu i że to wszystko musi potrwać – zaznaczył.

