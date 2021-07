"Nie wszystkie stacje muszą nadawać wspólnym głosem". Celebryci w obronie TVN

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu obradowała we wtorek nad projektem nowelizacji przepisów ustawy medialnej autorstwa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt, okrzyknięty przez media mianem "lex TVN", budzi ogromne kontrowersje.

Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN-owi. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Posłowie opozycji próbowali zablokować projekt podczas wtorkowych obrad Komisji. Ostatecznie wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zostały odrzucone, a sam projekt przyjęty. To jednak nie oznacza, że ustawa zyska poparcie parlamentarnej większości.

Gwiazdy walczą o "wolne media"

Wiele gwiazd TVN zdążyło już wyrazić sprzeciw wobec "lex TVN", udostępniając w mediach społecznościowych grafikę autorstwa Pągowskiego. Ilustracja pojawiła się na profilach m.in. Małgorzaty Rozenek, Pauliny Krupińskiej, Ewy Drzyzgi, Katarzyny Kolendy-Zaleskiej oraz Anny Kalczyńskiej.

"Od kilku dni pojawiają się doniesienia o kolejnych propozycjach zmian, kolejnych ograniczeniach, wycelowanych w niezależne media. Dziś to już nie doniesienia, ale FAKTY. Nie wszystkie stacje muszą nadawać wspólnym głosem. Nie wszystkie muszą prezentować ten sam pogląd na wszystko, co nas otacza. Dla mnie RÓŻNORODNOŚĆ jest podstawą budowania niezależnej opinii o świecie. To Widz powinien zdecydować, co chce oglądać. MIEĆ WYBÓR" – ocenia podróżniczka Martyna Wojciechowska.

Z kolei Małgorzata Rozenek-Majdan napisała: "Zawsze #wolnemedia. Wytrwamy".

Pisarz Jakub Żulczyk komentuje na Facebooku: "Tworzysz z kolegami prawo specjalnie zaprojektowane tak, aby u*ebać jedną konkretną firmę. Tą firmą jest stacja telewizyjna, która mówi rzeczy, które ci się nie podobają (...) Bredzisz coś, że musi być szczelność prawna".

Nowy plan Kaczyńskiego ws. TVN

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma awaryjny scenariusz na wypadek, gdyby nie udało się przyjąć nowelizacji. Jest nim wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą obecnie obowiązujących przepisów. Z ustaleń serwisu, jest to plan kierownictwa PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.

– Ten scenariusz jest bardzo poważnie rozważany w naszym obozie – usłyszeli dziennikarze od polityków obozu rządzącego.

Jakie zastrzeżenia do obecnych przepisów zostaną podniesione? – Nie zgadzamy się z interpretacją, która wynika z obecnie obowiązującego prawa, że przed polskimi firmami stoją de facto większe przeszkody do inwestowania niż przed spółkami holenderskimi, francuskimi czy cypryjskimi. Uważamy, że jest to niezgodne z polską Konstytucją. I jeśli nowelizacja ustawy autorstwa PiS zostanie zablokowana przez opozycję w Sejmie, i nie będzie dla niej większości, skierujemy odpowiedni wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego – zdradzają rozmówcy wp.pl

Jak dowiedzieli się dziennikarze portalu, wniosek do TK w tej sprawie jest już przygotowany.

