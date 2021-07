Ekipa TVP Info wyrzucona ze spotkania z Tuskiem. Szokujący powód

W czwartek 29 lipca Donald Tusk spotkał się z członkami Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze Mateuszu Morawieckim. Z nowym szefem PO rozmawiali m.in. prof. Krzysztof Pyrć, dr Paweł Grzesiowski, prof. Robert Flisiak oraz prof. Krzysztof Simon. Udział w rozmowach wzięli też Bartosz Arłukowicz – poseł PO i były minister zdrowia, a także senator Beata Małecka-Libera.

Jak informuje Wirtualna Polska, tematem rozmów była głownie zbliżająca się IV fala koronawirusa, której eksperci spodziewają się jesienią. Jednym z tematów poruszonych przez Donalda Tuska były tzw. białe szpitale, które byłyby przeznaczone dla osób z chorobami nowotworowymi.

Ekipa TVP odprawiona

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów Donalda Tuska z Radą Medyczną doszło do ciekawej wymiany zdań między pracownicą biura prasowego Platformy Obywatelskiej a ekipą telewizyjną TVP Info. Kobieta nie wpuściła ich na nagranie spotkania.

Dziennikarz Telewizji Publicznej pytał o powody tej decyzji.

– Ja informuję w tej chwili o kwestiach technicznych. Nie jestem osobą publiczną, nie udzielam komentarza – usłyszał w odpowiedzi od Agnieszki Rucińskiej. Reporter nie odpuszczał i nadal dopytywał o powody niewpuszczenia ekipy TVP Info.

– Proszę o 19:30 włączyć telewizję. Program pierwszy – odpowiedziała, po czym zakończyła rozmowę.

Fakty atakują telewizję publiczną

W środowym wydaniu "Faktów" TVN mocno uderzono w TVP i TVP Info. Pięciominutowy materiał pokazywał posklejane fragmenty m.in. "Wiadomości".

– W taki sposób rządowa TV pokazuje posunięcia rządu i tego, co rząd najmocniej krytykuje. Właściwie tylko w taki sposób. Wypowiedzi Donalda Tuska w języku niemieckim są tam, gdzie umieścili je pracownicy rządowej telewizji. A to tylko niewielka próbka tego jak i w jaki sposób są używane – mówił we wstępie do materiału reporter TVN.

