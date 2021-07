Liderka antyszczepionkowców prosi o wsparcie. Zbiera na... nowe sprzęgło

Justyna Socha to prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Prawdziwą burzę wywołała swoim ostatnim wpisem, zachęcając ludzi w mediach społecznościowych, aby wpłacili jej pieniądze na naprawę zepsutego sprzęgła w samochodzie.

"Spaliłam sprzęgło. Nowe kosztuje 1000 zł bez robocizny. Jeśli uważasz, że moja praca jest ważna, możesz mnie wesprzeć" – napisała na Facebooku, po czym podała swój numer konta. Później Socha dwa razy edytowała swój wpis.

"Ewentualną nadwyżkę wpłacę jako darowiznę dla STOP NOP. Czekają faktury za pomoc prawną dla poszkodowanych. Dziękuję" – poinformowała. Następnie uzupełniła post o dane do wpłaty na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP".

facebook

Fala komentarzy

Pod postem pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy, internauci krytykowali Sochę za pozyskiwanie pieniędzy na prywatne cele za pomocą zarządzanego przez nią stowarzyszenia.

"Samochód zbiórkowy wykorzystywany niemal wyłącznie do działań stowarzyszenia – zawiódł. Nie wstydzę się. Dziękuję za wsparcie" – wyjaśniała Socha.

"Zapewne samochód był szczepiony i to reakcja poszczepienna" – kpili komentatorzy.

"A może tak składać się na naprawę aut dla medyków? Ich praca jest o wiele ważniejsza i nikt ich finansowo nie wspiera" – czytamy we wpisie innego internauty.

"Spokojnie. Mają dodatki za fejkową pandemię" – odpowiedziała mu prezes STOP NOP.

"Jestem pielęgniarką. Właśnie popsuł mi się samochód. Mechanik ocenił, że nie opłaca się naprawiać. Uważasz że moja praca jest ważna? Wesprzyj mnie i zakup nowego (używanego, bo na inny mnie nie stać) samochodu" – napisała kolejna osoba.

"Idź na covidowy" – zaproponowała jej Socha.

Nie zabrakło jednak deklaracji wsparcia od fanów Justyny Sochy.

"Ludzie, to tylko parę stów, a nas są tysiące. Wyślij 5 zł, to jak postawienie kawy za jej społeczną pracę. Nie pozwólcie, aby z Was taki syf wychodził...tyle heitu... wstyd... A co rząd ma dotować STOPNOP? Zastanówcie się..." – czytamy w jednym z komentarzy.

