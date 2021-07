"Je**ć PiS" ze sceny na "festiwalu miłości" Owsiaka

Jerzy Owsiak tegoroczną edycję POL'and'ROCK Festival zapowiadał jako wydarzenie wolne od polityki. – Nie pytam was o politykę, pytam o miłość, przyjaźń i muzykę. To są ważne elementy naszego bycia ze sobą. Niech to będzie razem z wami przez te kilka dni – mówił w czwartek na lotnisku Makowice-Płoty, otwierając festiwal.

Polityki nie udało się jednak uniknąć. Już w piątkowy wieczór na scenie pojawił się duet Łona&Weber, który zachęcał ze sceny do głośnych okrzyków wymierzonych w Prawo i Sprawiedliwość, znanych wszystkim ze Strajku Kobiet.

Część zgromadzonej publiczności miała powtarzać za muzykami: "Je**ć", duga część "PiS", a ludzie zgromadzeni z tyłu krzyczeli: "mocno, mocno, mocno".

Dzisiaj z uczestnikami festiwalu spotka się liderka proaborcyjnego ruchu Marta Lempart.

Chyra: Bóg stał się narzędziem opresji

Niedawno, podczas spotkania w ramach Pol'and'Rock, Andrzej Chyra mówił o związku władzy i Kościoła.

Zdaniem Chyry władza w Polsce jest na tyle związana z wspierającą ją religią, że nie próbuje działać w sprawie afer pedofilskich w Kościele. Jak stwierdził, teraz "ten Bóg stał się narzędziem opresji wobec nas". – Sami sobie wymyśliliśmy coś takiego – podkreślał.

– Teraz jeżeli władza jest związana z taką religią, jeżeli ludzie religijni stosują się do tych zasad, to ta władza cywilna ma już tego strażnika tych wartości, które są dla niej wygodne. Już w religii – kontynuował swoje rozmyślania.

Chyra podkreślał również, że szkoła w Polsce jest formą indoktrynacji, bo zamiast nauczania zajmuje się wychowywaniem dzieci.

