Zespół Ich Troje nie wystąpi w Opolu. Wiśniewski nie kryje rozgoryczenia

Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Jednym z jego elementów, jak co roku, będzie koncert premier. Nie wystąpi podczas niego grupa Ich Troje.

"Jak mawia klasyk..."

"Nie wystąpimy w koncercie premier opolskiego festiwalu. "Zatańcz Ze Mną" to kompozycja Jacka Wąsowskiego i dziś zaczynamy zdjęcia do teledysku. Pod koniec września sami przekonacie się czy utwór nie zasłużył na to aby pojawić się w Opolu. Tymczasem jak mawia klasyk: "Zawsze Naprzód - Nigdy Wstecz"! Miłego dnia" – napisał na Instagramie wokalista Ich Troje Michał Wiśniewski.

Kto wystąpi w Opolu?

Telewizja Polska wybrała wykonawców, którzy zaprezentują swoje utwory w opolskim amfiteatrze. Wyłoniono piosenki do koncertów Premier i Debiutów 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Do konkursu "Premiery" jury wybrało następujących twórców:

ASA Anna Sokołowska Alabrudzińska – "Lubię..."

Bartek Królik – "Zakochana"

Kasia Moś ft. Jarecki – "Dobre moce"

Krystian Ochman – "Prometeusz"

Martin Lange – "Kłamiesz"

Natalia Zastępa – "Wiesz jak jest"

Paulla – "Ostatnia noc"

PUTONROCK, Puton-Grunwald-Hryniewicz – "Mamy lato"

Roksana Węgiel – "Korona"

Three Of Us – "Szklany sufit"

Z kolei podczas "Debiutów" usłyszymy:

Amelia Andryszczyk – "18 świeczek"

Ania Byrcyn – "Chowam się"

Bartek Deryło – "Burza"

KasjaN – "Droga jak sen"

Janek Traczyk – "Nadal jestem"

Tadeusz Seibert – "Pod prąd"

Łukasz Brodowski, laureat "Szansy na sukces"

Tomasz Bulzak, laureat "Szansy na sukces"

Daria Barszczyk, laureatka "Festiwalu Zaczarowanej Piosenki"

Sabina Szewczyk "Pancerny płaszcz", laureatka opolskich eliminacji

