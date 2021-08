USA: Kontrowersyjne zachowanie Obamy. Chodzi o przyjęcie urodzinowe

4 lipca były gospodarz Białego Domu będzie obchodził 60. urodziny. Wiele wskazuje na to, że Barack Obama niezbyt poważnie traktuje pogarszającą się sytuację covidową w kraju - amerykańskie media donoszą, że na przyjęciu spodziewanych jest około 700 gości.

"The Axios" informuje, że w 30-arowym ogrodzie posiadłości wartej 12 milionów dolarów odbędzie się impreza, na której wśród gości znajdzie się m.in. Oprah Winfrey George Clooney czy Steven Spielberg. Urodziny ma uświetnić swoim występem zespół Pearl Jam. Prezydent Biden poinformował, że nie weźmie udziału w przyjęciu.

"Axios" podaje, że wszyscy goście zostali poproszeni o przyjęcie szczepionki na Covid-19, czego dopilnować ma koordynator covidowy powołany specjalnie do tego zadania.

Chociaż organizacja imprezy nie stoi w sprzeczności z żadnymi przepisami, z pewnością stoi ona w sprzeczności do oficjalnych komunikatów ostrzegających przed kolejną falą wirusa. Kilka dni temu wprowadzono dodatkowe restrykcje w kraju - w federalnych budynkach obowiązkowe jest noszenie maseczki, do czego zachęca się nawet osoby zaszczepione we wszystkich zatłoczonych miejscach, a urzędnicy apelują o ograniczanie masowych imprez.

Nowe zachęty do szczepień

W reakcji na spowolnienie akcji szczepień w USA i pogarszającej się sytuacji epidemicznej spowodowanej wariantem Delta koronawirusa, Joe Biden zachęcał w zeszły czwartek władze lokalne, by korzystając z federanego funduszu oferowały każdej osobie poddającej się szczepieniu na Covid-19 100 dolarów.

Pracownicy administracji federalnej i usługodawcy będą musieli przedstawić dowód szczepienia przeciwko COVID-19 lub poddawać się regularnym testom. Opisując nowe wymogi dotyczące urzędników, Biden zapowiedział, że ci, którzy się nie zaszczepią, będą musieli poddawać się cotygodniowym lub częstszym testom, nosić maski oraz nie będą mogli odbywać podróży służbowych.

