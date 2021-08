Patryk Vega powraca z nowym "Pitbullem". Zobacz mocny zwiastun

Seria „Pitbull”, która na zawsze stała się odnośnikiem dla kina sensacyjnego w Polsce, powraca na ekrany w nowej odsłonie.

"Najnowsza kinowa część uwielbianego przez widzów cyklu Patryka Vegi to powrót do korzeni, które przez lata budowały renomę najpopularniejszego z polskich reżyserów, jak i odświeżenie marki dla nowego, młodego widza" – czytamy w zapowiedzi produkcji.

Nowy obraz czerpie wiele z kultowego serialu i spraw kryminalnych, którymi żyła całapolska. Mafia pruszkowska, wysadzenie bloku przy Ostrobramskiej,zabójstwo Pershinga, bomba na stacji Shell, czy śmierć generała Marka Papały – to sprawy, które między innymi zostaną ukazane w najnowszym filmie.

Zobacz zwiastun:

Fabuła

Jest głodny, bezwzględny i gotowy, by rozszarpaćbox-office. Kiedy podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera, komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga – konstruktora bomb i porywacza,stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje dziecko.

Historia filmu jest zbudowana na bezpośredniej dokumentacji gangu karateków, który między innymi zamordował małżeństwo Jaroszewiczów. Autentyczna jest również postać konstruktora bomb, Andrzeja Pałuckiego, z którym Patryk Vega przeprowadził setki godzin rozmów. Vega nagrał ostatni wywiad z Pałuckim, zanim ten, po odsiedzeniu 25 lat w więzieniu, został ponownie aresztowany za zabójstwo dwóch osób, którego dokonano w trakcie rozmów z reżyserem.

Obsada

W gwiazdorskiej obsadzie produkcji – weteran i ikona serii – Andrzej Grabowski oraz: Przemysław Bluszcz, Sebastian Dela, Tomasz Dedek, Dawid Czupryński, Damian Białas, Natan Gołębiewski, Dominik Gorbaczyński, Jan Hrynkiewicz, Justyna Karłowska, Michał Karmowski, Szymon Kukla, Michał Kurek, Leonardo Marques, Julia Michalewska, Andrzej Młynarczyk, Maksymilian Wesołowski, Aneta Zając, Michał Zbroja i mistrz świata organizacji UFC – Jan Błachowicz.

Czytaj też:

Komisja ds. pedofilii interweniuje w sprawie nowego filmu Patryka VegiCzytaj też:

Vega zwraca się do szefowej KE: Uratowałem dziecko, które miało być sprzedane do burdeluCzytaj też:

Prokuratura odniosła się do rewelacji Patryka Vegi. W tle afera podkarpacka