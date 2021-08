Andrzej Seweryn w roli draq queen. Wkrótce nowy serial Netflixa

Netflix zapowiedział nowy serial o roboczym tytule "Królowa", w którym w główną postać zagra Andrzej Seweryn. Aktor wcieli się w rolę Sylwestra, emerytowanego krawca, który wieczorami przeistacza się w drag queen (mężczyzna występujący na scenie w kobiecym kostiumie) – Lorettę.

"Bo jeden Andrzej Seweryn to zdecydowanie za mało. Tym razem w roli Sylwestra i Loretty w nowym polskim serialu "Królowa". Już w 2022 na Netflix" – czytamy pod zdjęciem aktora dodanym na facebookowym profilu Netflixa.

"Mówiłem im, że się nie rozdwoję, ale się uparli. Poznajcie Sylwestra i Lorettę. Serial Królowa w przyszłym roku na Netflix!" – zapowiada sam artysta.

Opowieść o odkupieniu?

Jak podaje serwis serialowa.pl, "Królowa" to "4-odcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra – emerytowanego krawca i drag queen, który 50 lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki, która potrzebuje przeszczepu nerki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością".

Miniserial reżyseruje Łukasz Kośmicki według konceptu Arniego Asgeirssona. Scenariusz napisali Arni Asgeirsson i Kacper Wysocki. obok Seweryna, w serialu wystąpi m.in. Maria Peszek. Wystąpi jako Wioletta, córka Sylwestra, który nigdy nie poznała swojego ojca. W roli córki Wioletty i wnuczki Sylwestra zobaczymy Julię Chętnicką.