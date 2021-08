Eurojackpot. Rekordowa wygrana w historii Polski

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się w piątek 13 sierpnia, padły dwie najwyższe wygrane: w Polsce oraz w Finlandii. Zwycięzcy wygrali po 45 mln euro, czyli po 206 mln 550 tys. zł. Liczby wylosowane w Eurojackpot 13 sierpnia to: 4, 31, 39, 43, 46 oraz 1, 4.

"To trzecia i zarazem najwyższa główna wygrana w tej grze w Polsce! Dzisiejszy wieczór przejdzie zatem do w historii gier liczbowych w naszym kraju dzięki zawrotnej kwocie, którą wygrał szczęśliwiec – równo 206 550 000 zł. To absolutny rekord i ogromne szczęście! Gratulujemy graczowi, który od dziś zapewne już zawsze będzie uważał „trzynastkę” za swoją szczęśliwą liczbę!" – poinformował Totalizator Sportowy.

Wiadomo jedynie, że szczęśliwy kupon Eurojackpot został kupiony w woj. śląskim.

Eurojackpot. Co to za gra?

Eurojackpot to europejska gra liczbowa, która została utworzona w marcu 2012 roku. W loterii uczestniczy 18 europejskich państw. Polska dołączyła do tego grona we wrześniu 2017 roku. W Eurojackpot gra się o wielkie pieniądze. Na kuponie należy skreślić 5 z 50 liczb i 2 z 10 liczb. Można także zagrać opcją chybił trafił. Pojedynczy zakład Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Gwarantowana pula na główne wygrane wynosi 10 mln euro (czyli ok. 45 mln zł).

Miliony złotych mogą znaleźć się również w puli na wygrane II stopnia. Kiedy pula na główne wygrane osiągnie maksymalną wysokość 90 000 000 euro, kwota stawek zebrana powyżej tej kwoty przechodzi do puli na wygrane II stopnia.

Polska a Eurojackpot

Wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone o ewentualną nadwyżkę z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. Niezależnie od kraju, wszyscy grający mają taką samą szansę na wygraną. W grze występuje 12 stopni wygranych. Pula na wygrane dzielona jest na poszczególne stopnie według odpowiedniego podziału procentowego. Do tej pory w Polsce padły dwie główne wygrane. Najwyższa z nich była warta ponad 193 miliony złotych.

Losowanie Eurojackpot odbywa się w Helsinkach w każdy piątek między godziną 20.00 a 21.00. Przeprowadzane są przez fińską loterię Veikkaus Oy. Retransmisja losowania dostępna będzie na stronie www.lotto.pl.