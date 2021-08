"Pasikonik latał po łące". Jakimowicz i Ogórek bezlitośni dla posła KO

Trwa kryzys na granicy Polski z Białorusią. W Usnarzu Górnym w województwie podlaskim od kilkunastu dni przebywa grupa imigrantów, która w tej chwili, według informacji Straży Granicznej, liczy 24 osoby.

Sytuacja zaogniła polityczny konflikt w kraju. Politycy opozycji, wraz z częścią organizacji pozarządowych, domagają się wpuszczenia imigrantów na terytorium Polski i organizują dla nich pomoc. Strona rządowa odpowiada, że jej zadaniem jest strzec polskich granic i bezpieczeństwa Polaków, a cała sytuacja została wykreowana przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk stwierdził nawet, że Białoruś wypowiedziała Polsce wojnę hybrydową.

Do niecodziennego zdarzania w obozie imigrantów doszło we wtorek. Poseł Koalicji Obywatelskiej próbował przedrzeć się do koczujących ludzi. Został załapany przez strażników granicznych. Nagranie z rajdem Franciszka Sterczewskiego obiegło internet.

"Latał jak pasikonik"

Prowadzący program "W kontrze" na antenie TVP nie zostawili suchej nitki na pośle Sterczewskim.

– Zobacz, żeby tak było troszeczkę na wesoło, Pasikonik latał po łące niedaleko granicy białoruskiej – zapowiedział nagranie Jakimowicz. – Żeby to był pasikonik… – dodała Ogórek.

– Ojej, przewrócił się – relacjonował Jakimowicz. – A ta torba z tego dużego sklepu, to jest taki oblig, element obowiązkowy? – pytała Ogórek.

Prowadzący stwierdził wtedy, że takie torby najczęściej noszą stylistki i influencerki zajmujące się moda.

– Ale ty chcesz powiedzieć, że Franek Sterczewski Jachirę ubiera? – pytała Ogórek, nawiązując do innej posłanki KO, która również pojechała ratować imigrantów. – Nie wiem, nie wiem, ale latał jak pasikonik – uciął jej kolega.

