Jennifer Coolidge: Mam nadzieję, że Polacy mi kiedyś wybaczą

Jennifer Coolidge to popularna amerykańska aktorka komediowa. Znana jest przede wszystkim z ról w takich produkcjach jak "American Pie", "Legalna blondynka", czy serialu "Dwie spłukane dziewczyny". To właśnie w tej ostatniej pozycji wciela się w specyficzną postać Sophie Kuczynski, która w negatywnym świetle prezentuje Polskę i wyśmiewa polskie społeczeństwo. Jej postać w serialu podkreśla, że nie cierpi Warszawy, którą to określa mianem "stolicy szczurów i alfonsów".

Polacy wybaczą Sophie Kuczynski?

W rozmowie z Wirtualną Polską Coolidge podkreśla, że ma nadzieję, że Polacy nie czują wobec niej złości. Podkreśla, że Sophie Kuczyński jest jedynie kreacją artystyczną.

– Mam ogromną nadzieję, że nikogo nie obraziłam, grając Sophie Kuczynski. Liczę na to, że polscy widzowie rozumieją, że to tylko dziwna postać, którą wymyśliłam. Mam nadzieję, że Polacy mi ją kiedyś wybaczą – stwierdziła aktorka.

Prowadzący rozmowę Artur Zaborski zapewnia ją w odpowiedzi, że nie ma czym się denerwować. – Umieraliśmy ze śmiechu, gdy cię oglądaliśmy – przekonuje ją dziennikarz Wirtualnej Polski.

"Lubimy oglądać bogatych dupków"

W dalszej części wywiadu Coolidge opowiada o pracy na planie "Białego Lotosu" – nowej produkcji HBO opowiadającej o grupie bogatych Amerykanów, którzy spędzają wakacje w luksusowym hotelu na Hawajach.

– Lubimy oglądać bogatych dupków. Robią, co chcą i nikt nie może nic z tym zrobić. A w serialach jest inaczej, dochodzi w nich do konfrontacji, co kochamy, bo w rzeczywistości krezusi uciekają od kar. Nie mówię, że każda bogata osoba jest dupkiem, ale tym, którzy są, zazwyczaj udaje się uniknąć konsekwencji – przekonuje gwiazda.

