ABBA powraca. Seria nietypowych koncertów i nowa płyta

Członkowie legendarnego zespołu ABBA to Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus oraz Agnetha Fältskog.

ABBA powraca

– Minęło sporo czasu, odkąd robiliśmy razem muzykę. Prawie 40 lat. Wiosną 1982 r. postanowiliśmy zrobić sobie przerwę i teraz stwierdziliśmy, że czas ją skończyć – przekazali dziennikarzom muzycy.

– Mówi się, że to nieroztropne, by robić 40-letnią przerwę między albumami, dlatego nagraliśmy następcę 'The Visitors' (ostatni album studyjny ABBY z 1981 r. - przyp. red.). Prawdę mówiąc, główną inspiracją do powrotu do studia było nasze zaangażowanie w stworzenie najdziwniejszego i najbardziej spektakularnego koncertu, o jakim mogliście zamarzyć – wskazują.

Nietypowe koncerty

Na zapowiedzianych koncertach artyści nie pojawią się osobiście na scenie. Zastąpią ich cyfrowe awatary. Koncerty odbędą się wiosną tego roku.

W trakcie wydarzenia cyfrowe postaci czworga muzyków wystąpią wraz z 10-osobowym zespołem w zbudowanej specjalnie na tę okazję arenie w angielskiej stolicy. Utworzony w Queen Elizabeth Olympic Park obiekt pomieści 3 tys. widzów.

– Gdy przyjdziesz na nasze koncerty w niezwykłej arenie w Londynie, zobaczysz całą naszą czwórkę z absolutnie najlepszym 10-osobowym zespołem. Nawet jeśli nie będziemy tam ciałem, będziemy dokładnie na scenie, a wszystko za sprawą cudownej ekipy Industrial Light & Magic – zapewnia Benny Andersson, promujący wydarzenie. – Ponowne spotkanie zespołu było czystą radością. Jestem bardzo zadowolona z naszej pracy i mam nadzieję, że nasi fani będą czuli podobnie – dodaje Anni-Frid Lyngstad.

Nowa płyta – „Voyage”

Nowa płyta pod tytułem "Voyage" ukaże się 5 listopada 2021 r. nakładem Universal Music Group, dokładnie 40 lat od premiery ostatniego albumu studyjnego "The Visitors".

– "Voyage" tchnęło w nas nowe życie w bardzo wielu wymiarach - komentował Björn Ulvaeus. - Nasze pierwsze sesje w 2018 r. były bardzo miłym doświadczeniem, więc gdy Benny zadzwonił z pytaniem, czy chciałabym zaśpiewać więcej, podskoczyłam z radości! I to jakie piosenki! Mnóstwo szacunku i miłości dla tych kompozytorskich geniuszy – mówi Anni-Frid Lyngstad.