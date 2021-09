Biskup zakochany w autorce powieści erotycznych

Jak donosi La Razon: "Ta uczuciowa relacja była powodem niespodziewanej rezygnacji Novella ze stanowiska szefa diecezji katalońskiej, a także przyspieszenia procedur w Stolicy Apostolskiej w środku lata. 23 sierpnia papież zaakceptował jego odejście z "powodów ściśle osobistych", stawiając Kościół hiszpański w niemałym szachu. Praktycznie żaden biskup nic o tym nie wiedział i byli zdziwieni biegiem wydarzeń".

Były biskup zaczyna nowe życie

Xavier Novell, który w wieku 41 lat został najmłodszym biskupem w Hiszpanii, teraz w wieku 52 lat rozgląda się za pracą agronoma, aby rozpocząć życie u boku 38-letniej wybranki w Manresie. Silvia Caballol, której powieść "Piekło pożądania Gabriela" miała nawet satanistyczny podtekst opisywana jest przez recenzentów jako "dynamiczna i transgresyjna autorka, która wyrobiła sobie miejsce w świecie literackim, aby wywrócić wszystkie nasze moralne i etyczne przekonania do góry nogami". Jak widać jest skuteczna w realizacji zamierzeń, bo historia jest nieco nawet pikantniejsza.

"Ekspertka od satanizmu"

Od 2015 bp Xavier Novell objął posługę egzorcysty tytularnego diecezji Solsona i przez ponad pięć lat był wprowadzany do studiów nad demonologią. To tam właśnie poznał psycholog Silvię Caballol, ekspertkę od satanizmu. Jej wpływ na biskupa rósł, co zostało dostrzeżone przez bardzo bliskich mu kapłanów, którzy uważali, że kobieta poddaje go szatańskim rytuałom. Efekty jej demonicznego wpływu i trwałości ich związku prasa hiszpańska będzie zapewne śledzić z uwagą.

