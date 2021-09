"Nie ma się co czepiać – "noir" napisał prawidłowo". Fatalny błąd Trzaskowskiego

6 września 2021 roku zmarł Jean Paul Belmondo. Miał 88 lat. Był ikoną francuskiej kinematografii i jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie.

Trzaskowski: Jak byłem mały mówiono przystojny jak Belmondo

Aktora postanowił pożegnać na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Jak byłem mały mówiono przystojny jak Belmondo. "Strach nad Miastem", "Glina czy Łajdak", "Zawodowiec", "As nad asy" to tylko próbka. W filmach "noir" z zawadiackim przymróżeniem oka. W komediach - z poważnym przesłaniem. Pełen luzu czarodziej, doskonały artysta. Żegnaj Mistrzu" (pisownia oryginalna) – napisał prezydent stolicy.

twitter

Błąd ortograficzny

Część komentujących wpis internautów zauważyła, że Rafał Trzaskowski popełnił błąd ortograficzny. Niepoprawnie napisał zwrot "z przymrużeniem".

"Rafał, może jesteś wysoki, ale ortografia słabiutka" – napisała jedna z użytkowniczek Twittera.

"Jak był mały to był zauroczony Belmondo a polską pisownię traktował z przymrużeniem oka i go nie interesowała i tak pozostało do dzisiaj" – czytamy w innym komentarzu.

"Z "rz" daje pan radę. No bo jakby to wyglądało, że taki p r z ystojny p r z ywódca nie potrafiłby takich exclusive epitetów napisać. Ale z pisownią u masz pan problemy, podobnie jak z utylizacją i usterkami w stolicy" – pisze kolejny komentator.

"Nie ma się co czepiać – "noir" napisał prawidłowo; Pisz prezydencie po francusku, może będzie poprawniej; Tyle szkół Rafał ukończyłeś, a wytłumacz mi, proszę, pisownię "ó" w wyrazie przymróżeniem" – radzi inny internauta.

