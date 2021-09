To koniec. Kuba Wojewódzki przekazał szokującą wiadomość

Kuba Wojewódzkinazywany jest przez wielu "królem TVN-u". Jego autorski program przez wiele lat bił rekordy oglądalności, a prezenter miał mocną pozycję w stacji. Jednak, jak poinformował sam Wojewódzki, po 20 latach jego show znika z anteny TVN-u.

"W związku z nagłym aczkolwiek spodziewanym końcem programu Kuba Wojewódzki dziękuję wszystkim za obecność przez ostanie 20 lat. To była wspaniała podróż. Do zobaczenia w przyszłym roku na jednej z największych platform streamingowych" – poinformował celebryta na Instagramie.

Widzowie zrozpaczeni

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy zrozpaczonych widzów, którzy nie mogą uwierzyć, że do tego doszło.

"No bez jaj... serio Pani drama jest aż tak ważna dla TVN?! Jprdl co ja teraz będę oglądać? To jakaś kpina. Wolne media" – czytamy w komentarzach.

"Rzucę telewizorem jak krzesłem w hotelu jeśli to prawda" – pisze inny internauta.

"Konsekwencja mówienia prawdy i bycia bezkompromisowym to super że odchodzisz z TVN, opędzi twojego programu nie było tam nic wartościowego" – zauważa kolejny fan Wojewódzkiego.

"Ta decyzja została podjęta już wcześniej czy dopiero po wizycie w DDTVN ? Jak dla mnie brawa za szczerość, bo mało kto potrafi w tych czasach powiedzieć prawdę" – czytamy pod postem na Instagramie.

Poszło o Rozenek?

Fani Kuby Wojewódzkiego podejrzewają, że powodem nagłego zdjęcia jego programu z anteny było ostatnie zachowanie prezentera w studiu Dzień Dobry TVN, po którym, według informatora "Pudelka", trafił na przysłowiowy "dywanik" do Edwarda Miszczaka.

58-latek w programie śniadaniowym m.in skrytykował Małgorzatę Rozenek, określając ją mianem "najśmieszniej ubranej Polki, która sprzedaje wszystko". Kpił także z osób zatrudnionych przy śniadaniówce, w tym z Katarzyny Cichopek.

