Stuhr zabrał głos po meczu z Anglią. "Nie szczepimy się, nienawidzimy czarnych, Żydów i pedałów"

Aktor podzielił się swoimi przemyśleniami na Facebooku.

"Polscy kibice wygwizdali antyrasistowską akcję. Nie »nie poparli«. Wygwizdali. Przez pierwsze lata rządów PiS-u, pierwsze, drugie i trzecie afery, nepotyzmy, łamanie praw i norm, myślałem że to jakaś pomyłka, że suweren jest po prostu niedoinformowany i zaraz, jak wszystko wyjdzie na jaw, to się to musi rozlecieć" – rozpoczął Maciej Stuhr.

Zachowanie kibiców wywołało w celebrycie całą lawinę oskarżeń i żalu w stosunku do swoich rodaków.

"Dziś już tak nie myślę. Po prostu tacy jesteśmy i tego chcemy. Nie szczepimy się, nienawidzimy czarnych, Żydów i pedałów, nie chcemy pomagać innym, gardzimy nauką, sztuką, prawem. Mamy w dupie trójpodział władzy i wolne media. Po prostu nic, ale to nic nas to nie obchodzi. A cała reszta (mniejszość) może się z tym a) pogodzić, b)wyjechać, c) żyć w rozpaczy i depresji. To obecnie dla większości Polski nie ma zresztą właściwie żadnego znaczenia" – stwierdził.

"Myślę, że wyjdziemy z UE. To nie jest dla nas miejsce" – zakończył.

facebook

Remis Polski z Anglią

W środę wieczorem na stadionie PGE Narodowym Polacy gościli reprezentację Anglii. Mecz eliminacji do Mistrzostw Świata był okazją do rewanżu po przegranej z Anglikami w marcu. Biało-czerwoni od pierwszych minut pokazali na boisku dobrą piłkę, już w 5. minucie stwarzając okazję do gola. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Druga połowa, choć nieco słabsza, przebiegała do pewnego momentu podobnie: Polacy atakowali bramkę rywala, dobrze grali też w obronie. Widać było zgranie zespołu. Niestety w 72. minucie meczu stracili bramkę – Harry Kane zaskoczył Wojtka Szczęsnego i ze sporej odległości oddał celny strzał. To jednak nie zniechęciło biało-czerwonych do dalszej walki.

Polacy do samego końca szukali okazji do bramki i udało się to tuż przed ostatnim gwizdkiem. W 92. minucie spotkania zdołali pokonać Jordana Pickforda. Bohaterami meczu okazali się Robert Lewandowski i Damian Szymański. Ten pierwszy doskonale dośrodkował piłkę, którą Szymański głową skierował wprost do bramki. Mecz zakończył się wynikiem 1-1.

Czytaj też:

Stuhr na Campusie Trzaskowskiego o Polsce grilla i disco poloCzytaj też:

Kuriozalny wpis Żukowskiej po meczu Polska – AngliaCzytaj też:

Emocje do ostatniej minuty. Polacy remisują z Anglią 1:1