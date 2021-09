Co z programem Wojewódzkiego? Celebryta zabrał głos

W czwartek Wojewódzki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zasugerował, że prowadzony przez niego od 20 lat program znika z anteny TVN.

Miszczak o wpisie Wojewódzkiego: Słynne prowokacje Kuby

"W związku z nagłym aczkolwiek spodziewanym końcem programu Kuba Wojewódzki dziękuję wszystkim za obecność przez ostanie 20 lat. To była wspaniała podróż. Do zobaczenia w przyszłym roku na jednej z największych platform streamingowych" – napisał celebryta na Instagramie. Informacja wywołała emocjonalne wzmożenie wśród fanów Wojewódzkiego. Pod jego postem znalazło się wiele komentarzy wyrażających żal po decyzji celebryty.

W rozmowie z portalem press.pl rewelacje Wojewódzkiego zdementował dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Jak zapewnił, jesień to czas kompletowania ramówki, a nie jej uszczuplania. Sam wpis celebryty określił zaś jako "totalną głupotę". – O tej porze wkładamy, a nie zdejmujemy – stwierdził Miszczak, nawiązując do startu jesiennej ramówki. – To są słynne prowokacje Kuby – dodał.

Wojewódzki upomina dziennikarzy

W piątek głos w tej sprawie ponownie zabrał sam Wojewódzki. Gwiazdor wyjaśnił swój wcześniejszy post. „Dziennikarstwo to poszukiwanie informacji a nie bezmyślne przepisywanie ich z Instagrama. Dziennikarstwo to weryfikacja źródeł a nie bezrefleksyjne kopiuj wklej. Dziennikarstwo to zasada należytej staranności a nie tandetne odpieprzanie chałtury” – napisał na Instagramie.

„Każdy narcystyczny, przerażony utratą atencji, zdesperowany celebryta używa was jak mało lotnego rzecznika prasowego. Zapewnicie im rozrywkę swoim brakiem odwagi, niezależności i krytycyzmu. Czy z takimi ideałami szliście do tego zawodu...? I o tym był wczorajszy wpis” – dodał.

