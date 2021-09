Znany aktor wyznaje: Już dawno pożegnałem się z Kościołem

Artur Barciś to polski aktor filmowy, dubbingowy, teatralny i telewizyjny, a także reżyser oraz scenarzysta. Jest absolwentem Wydziału Aktorskiego łódzkiej PWSFTviT, którą ukończył w 1979 r. Przed kamerami zadebiutował w roku 1978 niewielką rólką w obrazie pt. "Do krwi ostatniej". Pod koniec lat 90. zyskał sympatię telewidzów dzięki jednej z głównych ról w serialu telewizyjnym Miodowe lata, gdzie wcielił się w postać Tadeusza Norka.

Aktor rzadko udziela wywiadów i niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym, ale ostatnio postanowił wyjaśnić opinii publicznej swój stosunek do Kościoła. Skłonił go do tego artykuł, w którym przedstawiono go jako żarliwego katolika, co, jak podkreśla Barciś, nie jest prawdą.

"Z Kościołem już dawno się pożegnałem"

– Niedawno przeczytałem wywiad, którego nigdy nie udzieliłem. Wyszedłem w nim na żarliwego katolika, wręcz dewotę. Podczas gdy ja z Kościołem już dawno się pożegnałem. Coś okropnego. Ale stwierdziłem wtedy, że jak zacznę to dementować, to więcej ludzi kupi to czasopismo, żeby przeczytać ten tekst. A pewnie znaleźliby się i tacy, którzy stwierdzili, że na siłę wypieram się czegoś – powiedział w rozmowie z Plejadą aktor, tłumacząc, że ostatecznie nie pojął żadnych działań w stosunku do redakcji.

W ostatnim czasie, w internecie pojawiały się dużo poważniejsze manipulacje na temat Barcisia, już dwa razy napisano o jego rzekomej śmierci. – Raczej nie czyta się w internecie informacji o swojej śmierci, bo wtedy się nie żyje. Ale to biznes. Ktoś zarabia w ten sposób pieniądze – stwierdził aktor.

Czytaj też:

"W d*pie mam opinię kilku milionów baranów". Durczok broni KozidrakCzytaj też:

Nie żyje Wiesław Gołas