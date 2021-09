Schreiber komentuje występ żony w TVN

Kilka tygodni temu w trakcie przesłuchań do programu "Top Model" jury zostało zaskoczone jedną z uczestniczek. Okazało się, że jest nią żona ministra Łukasza Schreibera. Polityk jest przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarzem Rady Ministrów i przewodniczącym zespołu ds. programowania prac rządu.

Kobieta przyznała, że do programu przyszła sama i z tego powodu jest trochę zestresowana. Marianna Schreiber przyznała także, że mąż nie wie o jej decyzji o wzięciu udziału w programie.

Żona ministra odpadła po trzech odcinkach telewizyjnego show. Kwestia jej występu w telewizji TVN przez kilka tygodni była jednym z najczęściej komentowanych tematów w sieci.

Mąż przerwał milczenie

Od początku września na próżno media usiłowały namówić męża Marianny Schreiber na komentarz. Dopiero w czwartek minister zgodził się porozmawiać o sprawie z Beatą Lubecką na antenie Radia Zet.

– W życiu publicznym, w mojej działalności, jedną z rzeczy, o które walczę jest kwestia wolności. Od wolności gospodarczej, po wolność każdego człowieka. Trudno, żebym w tej sprawie podchodził inaczej, w stosunku do mojej żony – tłumaczył minister.

Dopytywany przez dziennikarkę o jego reakcję na wiadomość, że jego żona wzięła udział w popularnym show polityk odparł, że nie widzi powodu, by opowiadać publicznie o swojej reakcji i prywatnych rozmowach z żoną.

– W każdym małżeństwie nie jest tak, że jedna i druga osoba ma identyczne poglądy – przekonywał.– Każdy ma prawo do swoich poglądów. To, że w niektórych sprawach mogą się one trochę różnić – nie widzę w tym żadnego problemu – dodał.

Polityk zaprzeczył również doniesieniom o rzekomych kłopotach, które miały go spotkać ze strony partii po występie jego żony w telewizji TVN i podkreślił, że spotkał się raczej z dużą dozą sympatii ze strony współpracowników.

