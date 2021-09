Gwiazda znanego serialu wyjechała z Polski. Będzie pomagać uchodźcom

Odtwórczyni roli Doroty w serialu "Przyjaciółki" Agnieszka Sienkiewicz znalazła zatrudnienie w największym obozie dla uchodźców na wyspie Lesbos.

"To najważniejsza podróż mojego życia"

Swoje plany aktorka zdradziła w poście na Instagramie.

"Witam się z Wami z lotniska, właśnie wyruszam w jedną z najważniejszych podróży w moim życiu! Razem z @dobrafabryka przez najbliższe dni będę pracować i pomagać w największym obozie dla uchodźców w Europie na wyspie Lesbos. W obozie, w którym mieszka ok 7 tys. ludzi, a 50 procent stanowią dzieci, które czasem nie znają życia poza obozem, brakuje podstawowych środków czystości, pieluch, mleka, leków, ciepłych posiłków, ciepłych ubrań…" – czytamy we wpisie gwiazdy "Przyjaciółek".

Jak zaznacza Agnieszka Sienkiewicz, celem jej podróży jest nie tylko pomoc uchodźcom, ale też zachęcenie innych, aby zaangażowali się w działalność charytatywną.

"Postaram się Was przekonać jak bardzo potrzebna jest tam pomoc, w jak tragicznych okolicznościach znaleźli się Ci ludzie i może uda mi się Was namówić do wsparcia – nawet najmniejszymi kwotami @dobrafabryka, żebyśmy mogli tam na miejscu udzielać pomocy!!!!" – pisze dalej.

"Dam z siebie wszystko więc bądźcie tu ze mną na bieżąco, postaram się pokazać Wam jak najwięcej! Można chyba nawet włączyć jakieś powiadomienia, żebyście nic nie przeoczyli!!!!" – zapewnia aktorka.

Fani wspierają aktorkę

Pod postem pojawiło się dużo pozytywnych komentarzy.

"Brawo, w końcu ktoś nie tylko wrzuca fotki do sieci, ale również coś robi. Brawo Pani Agnieszko", "Powodzenia i dużo siły życzę! Wyobrażam sobie, że to będzie trudne, zwłaszcza dla tak dużego i otwartego serducha, jak Twoje. Jestem z Tobą"– pisali fani Sienkiewicz.

