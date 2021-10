Rewolucja na kolei. Szybki pociąg zawiezie Polaków do Chorwacji

Nowość w międzynarodowych połączeniach kolejowych ogłosił czeski przewoźnik RegioJet. Skład z Polski do Chorwacji ma wystartować już w 2022 roku. Pociąg będzie kursował z Krakowa, przez Katowice do Rijeki i Splitu. Kurs będzie odbywał się trzy razy w tygodniu. Dotychczas nie było takiej możliwości, choć Chorwacja jest obleganym przez Polaków wakacyjnym kierunkiem.

Czeski przewoźnik wciąż oczekuje na niezbędne do uruchomienia połączenia formalne zgody, m.in. od Urzędu Transportu Kolejowego. Pomimo wstępnego etapu formalizacji trasy, został udostępniony pierwotny rozkład jazdy.

Trzy razy w tygodniu

Kursy pociągów zaplanowano na trzy dni tygodnia: wtorki, piątki i niedziele. Powroty z Chorwacji będę możliwe w poniedziałki, środy i soboty – podaje czeski portal zdopravy.cz.

Nie będzie to pociąg bezpośredni, po drodze przewidziano kilka przystanków.

Pociąg ma startować z Krakowa o godz. 15:30. Drugim przystankiem będą Katowice – odjazd o godz. 16:28, kolejne będą Tychy – 16:43, następny Rybnik – 17:14, a ostatnim polskim punktem będzie Wodzisław Śląski o 17:29.

W dalszej kolejności pociąg przekroczy granicę z Czechami. Planowane przystanki zostały w m.in. Ostrawie, Prerovie i Otrokowicach. O godz. 20:51 pociąg dotrze do Wiednia, a następnie wyruszy do Zagrzebia i dotrze tam ok 3:30.

O 6 rano w miejscowości Ogulin skład zostanie rozłączony na dwie części: do Rijeki, tam planowany przyjazd będzie o godz. 8:36 i do Splitu – planowany przyjazd o godz. 12:21.

Jeżeli chodzi o podróż powrotną, to pociąg odjedzie ze Splitu o godz. 15:30, a odjazd w w Rijece zaplanowano na godz. 18:35. Pociąg dotrze do ostatniego przystanku w Krakowie o godzinie 12:12.

