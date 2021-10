Mata z własnymi zestawami w McDonaldzie. Młynarska grzmi: Umiesz czytać?

Popularny wśród młodzieży raper Mata prywatnie jest synem znanego prawnika Marcina Matczaka.

Muzyk robi oszałamiającą karierę. Tylko w tym roku otrzymał dwa Fryderyki: w kategorii "Debiut roku" i "Album roku hip-hop". Jego debiutancki krążek pokrył się czterokrotną platyną. Najnowsza płyta "Młody Matczak" już w przedsprzedaży pokryła się podwójną platyną. W październiku na jego koncercie w Warszawie pojawiło się ponad 40 tys. osób.

Tym razem 21-latek postanowił nawiązać współpracę z McDonald'sem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że limitowany zestaw "33Mata" będzie dostępny w fast-foodowej sieci w całej Polsce od 18 listopada. W zestawie za 18 zł znajdą się: potrójny cheeseburger, średnie frytki oraz Vanilla Matcha Latte (Matchak Latte).

W 2020 roku McDonalds zastosował podobny zabieg w USA, promując zestaw przygotowany wspólnie z Travisem Scottem. Muzyk miał na tym zarobic nawet 20 mln dolarów.

Młynarska oburzona

Kolejne "osiągnięcie" polskiego rapera skomentowała na Instagramie Paulina Młynarska.

"Do tej pory nie komentowałam inby o Macie, ani o Macie i Matczaku tacie. Co mnie obchodzi? Ale kiedy ktoś, kto ma realny wpływ na zachowania wielkich grup młodych ludzi, zachęca za kasę do jedzenia najbardziej szkodliwego żarcia jakie istnieje, to chyba trzeba coś powiedzieć" – napisała.

"Co Ty Mata, czytać nie umiesz? Nie wiesz co śmieciowe żarcie robi z ludzkim zdrowiem? Nie wiesz co to jest otyłość, cukrzyca i zawał? To ma być ta Twoja kontestacja? Pod tym szyldem?" – grzmiała na rapera.

"#patoćwierćinteligecja Zestaw Maty. Co w nim znajdziemy? Potrójnego cheeseburger (Potrójny Ch33sburger), średnie frytki oraz Vanilla Matcha Latte (Matchak Latte). Na zdrowie! (Foto Pudelek, czyli właściwe miejsce dla mrocznego buntownika). Edit: tak, to samo mówię do Szyca i Żebrowskiego oraz do innych znanych osób, które za kasę reklamują ultra niezdrowe żarcie i substancje. Dziękuję za uwagę" – dodała.

