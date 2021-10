Facebook z nowym projektem. Firma zatrudni 10 tys. osób z krajów Unii Europejskiej

Facebook ma w planach stworzenie "metaverse", czyli fikcyjnego wszechświata, składającego się z przestrzeni 3D. Nowa platforma cyfrowa będzie oparta na technologiach, takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość.

Miejsca pracy dla specjalistów

Firma, której twórcą i dyrektorem generalnym jest Mark Zuckerberg, ogłosiła, że w przeciągu pięciu lat zatrudni 10 tys. osób, specjalistów od świata wirtualnego z krajów Unii Europejskiej. "Metaverse" ma być wspólnym projektem firm technologicznych, programistów, twórców i decydentów. Przeznaczony będzie dla ludzi, którzy szukają szerokiego dostępu do nowych możliwości twórczych, społecznych i gospodarczych. Platforma miałaby skupiać miliony ludzi, którzy mogliby wchodzić w interakcje z innymi obiektami i ludźmi, organizować wirtualne spotkania czy tworzyć i sprzedawać cyfrowe produkty.

"To zestaw wirtualnych przestrzeni, w których możesz tworzyć i eksplorować z innymi ludźmi, którzy nie znajdują się w tej samej fizycznej przestrzeni co Ty. Będziesz mógł spędzać czas ze znajomymi, pracować, bawić się, uczyć się, robić zakupy, tworzyć i nie tylko. Niekoniecznie chodzi o spędzanie większej ilości czasu online. Chodzi o to, aby czas, który spędzasz online, był bardziej znaczący" – podał Facebook w komunikacie.

Alternatywa dla portalu Facebook

"Metaverse" nie będzie miało jednego właściciela. Platforma ma być niejako alternatywą do komunikacji między ludźmi dla serwisu społecznościowego Facebook, gdy ten ulegnie awarii. Dwa tygodnie tematu portal, tak jak Instagram i WhatsApp, nie był dostępny dla użytkowników przez kilka godzin. Chodziło o globalną awarię serwerów.

Na "metaverse" firma Zuckerberga ma zainwestować 50 mln dolarów. Prace nad całkowitym ukończeniem projektu mogą potrwać nawet 10-15 lat i przebiegać w konsultacji z ekspertami, firmami i rządami na całym świecie.