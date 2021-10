Jest akt oskarżenia wobec Beaty K. Wokalistka odmówiła składania wyjaśnień

Wieczorem 1 września w Warszawie doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy BMW. Szybko wyszło na jaw, że chodzi o znaną piosenkarkę, wokalistkę zespołu Bajm. Jechała al. Niepodległości w kierunku Mokotowa.

61-latka została przebadana alkomatem. Jak poinformowała policja, badanie wykazało dwa promile alkoholu w organizmie. Kobiecie zostało zabrane prawo jazdy – podaje portal tvp.info.

Zatrzymanie piosenkarki odbiło się szerokim echem w mediach. Sama zainteresowana wydała krótkie oświadczenie na jednym z portali społecznościowych. "Kochani, przepraszam wszystkich. Wiem, że Was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. Beata" – napisała. Od tego czasu artystka pojawiła się już na scenie. W jej obronie wystąpił m.in. Kamil Durczok.

Co grozi wokalistce?

Serwis tvp.info informuje, że w środę Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko K., co potwierdza rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Beata K. usłyszała zarzuty prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu, jednak odmówiła składania wyjaśnień w sprawie.

Jak wskazuje portal, czyn, o który została oskarżona K., zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wobec sprawcy czynu obligatoryjne jest również orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas nie krótszy niż 3 lata.

Czytaj też:

Posłowie PO: Sfałszowano wyniki, żeby przyznać pieniądze BąkiewiczowiCzytaj też:

Kołobrzeg: Inwestycja za miliony wykonana wadliwie? W tle oskarżenia pod adresem Gawłowskiego