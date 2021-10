Trump uruchomi portal społecznościowy i platformę streamingową. "Rywal dla liberalnych mediów"

Swoje plany Trump ogłosił w miniową środę. Jego projekty – serwis społecznościowy i platforma streamingowa – mają być, jak sam powiedział, "rywalem dla liberalnych mediów i gigantów technologicznych".

"Stawić czoła tyranii"

Wersja robocza serwisu byłego lokatora Białego Domu w Waszyngtonie ma być uruchomiona już w listopadzie. "Stworzyłem TRUTH Social, by stawić czoła tyranii Big Tech. Żyjemy w świecie, gdzie talibowie są ogromnie obecni na Twitterze, a mimo to wasz ulubiony amerykański prezydent został uciszony" – przekazał Donald Trump w komunikacie wydanym przez jego nowo utworzoną spółkę Trump Media and Technology Group (TMTG).

Póki co, portal ma być dostępny tylko dla wybranych osób, zaproszonych do testowania wersji próbnej. Dla wszystkich użytkowników serwis będzie udostępniony najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2022 roku, jak poinformowali twórcy. Aplikację mobilną już teraz można zamówić w przedsprzedaży w Apple Store.

"Nie-lewicowa rozrywka"

Spółka byłego prezydenta USA zapowiedziała również uruchomienie platformy streamingowej TMTG+. W komunikacie napisano, że ma oferować "nie-lewicową rozrywkę" w formie wiadomości i podcastów.

Do wiadomości publicznej przekazano także, iż firma Trumpa powstała z fuzji ze spółką Digital World Acquisition Group (DWAC). Inwestycja jest wyceniania na łączną kwotę 1,7 mld dolarów. TMTG trafi też na giełdę. Sama koncepcja nie jest nowa. Amerykański polityk i biznesman już wcześniej chciał stworzyć "prawicową alternatywę" dla największych mediów społecznościowych na świecie. Sam Trump został dożywotnio zablokowany w serwisie Twitter podczas prowadzenia kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki na początku tego roku.

