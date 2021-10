Ed Sheeran zakażony koronawirusem

"Hej, ludzie. Szybka wiadomość, niestety uzyskałem pozytywny wynik testu na Covid-19, więc zgodnie z wytycznymi rządu teraz się izoluję. Oznacza to, że nie jestem w stanie teraz realizować żadnych osobistych zobowiązać, więc z planowanych wywiadów/występów będę robił tyle, ile mogę ze swojego domu. Przepraszam wszystkich, którzy są zawiedzeni. Bądźcie wszyscy bezpieczni" – powiedział Sheeran w wiadomości wideo zamieszczonej na Instagramie.

W tym tygodniu planowana jest premiera piątego albumu artysty. W piątek ukarze się płyta "Equals", zawierająca m.in. dwa single, które doszły do szczytu brytyjskiej listy przebojów – "Shivers" i "Bad Habits".

W sierpniu przyszłego roku Sheeran ma wystąpić w Warszawie

Obostrzenia w Wielkiej Brytanii

Od niedzieli rano w pełni zaszczepieni podróżni przyjeżdżający do Anglii z krajów spoza tzw. czerwonej listy mogą już wykonywać po przyjeździe szybkie testy antygenowe na obecność koronawirusa zamiast droższych testów typu PCR.

Zmiana na razie dotyczy tylko przyjazdów do Anglii. W Walii wejdzie w życie w przyszłą niedzielę, 31 października, a rządy Szkocji i Irlandii Północnej zasugerowały, że też ją wprowadzą, ale nie wskazały jeszcze terminu. Do tego czasu osoby przyjeżdżające poprzez Anglię do pozostałych części Zjednoczonego Królestwa muszą w nich przestrzegać lokalnych zasad podróży i kwarantanny.

Jeśli u danej osoby szybki test wykaże obecność koronawirusa, będzie ona musiała wykonać test typu PCR, ale będzie on bezpłatny.

Zmiany dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 w Wielkiej Brytanii lub w jednym z krajów, których programy szczepień są uznawane przez brytyjski rząd (obecnie jest to ok. 100 krajów, w tym wszystkie z Unii Europejskiej), i przyjeżdżających do Anglii z innych państw niż siedem znajdujących się na czerwonej liście podróżnej. Dotyczą one też wszystkich dzieci przyjeżdżających z krajów spoza czerwonej listy, niezależnie czy są zaszczepione, czy nie.

