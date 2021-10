"Coming out" Piotra Gąsowskiego: Chcę być gejem

Sejm nie poparł w piątek wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy autorstwa fundacji Kai Godek określanego jako „Stop LGBT”, który zakłada m.in. zakaz organizacji parad równości. Tym samym skierował obywatelski projekt ustawy do dalszego procedowania.

Za odrzuceniem projektu głosowało 203 posłów, głównie z klubów opozycyjnych. Przeciw odrzuceniu opowiedziało się 235, w tym 222 z klubu PiS, 7 z Konfederacji, 3 z Kukiz’15, dwóch niezależnych oraz jeden z Koalicji Polskiej. Tylko jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu.

Dzień wcześniej późnym wieczorem w Sejmie odbyła się burzliwa debata, podczas której na sali panowała bardzo nerwowa atmosfera.

"Przeciwko nieludzkiej homofobii"

Głos w sprawie postanowił zabrać Piotr Gąsowski. Aktor zamieścił w piątek na ten temat obszerny wpis w mediach społecznościowych, załączając do niego flagę LGBT. "To co usłyszałem wczoraj w naszym Sejmie, napawa mnie przerażeniem, złością i wielkim smutkiem. To co 'wyrzygał' z siebie niejaki pan Kasprzak w porozumieniu z panią Godek … nie powinno mieć w ogóle miejsca … słowa pogardy, segregacji, stygmatyzacji, poniżenia, upokorzenia środowiska LGBT, sugerowanie „nazistowskiej” i „hitlerowskiej” konotacji z homoseksualizmem jest nie tylko krzywdzące, nieprawdziwe ale, przede wszystkim podłe!" – zaczał swój wpis aktor.

W dalszej jego części Gąsowski oświadcza, że "na znak protestu przeciwko tym obrzydliwym przemówieniom," "w akcie solidarności przeciw tej nieludzkiej i niepojętej homofobii" oraz mimo, iż jest "osobnikiem heteroseksualnym", że chce być gejem. "Co niektórzy mogą nazywać mnie pederastą, zboczeńcem, pedałem i, Bóg wie kim jeszcze ale nie zmieni to mojego zdania! I to jest mój …COMING OUT!!!" – zakończył.

