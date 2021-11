"Jestem inny niż wszyscy celebryci". Aktor serialu TVP ochrzcił dziecko

Konrad Skolimowski to muzyk disco-polo oraz aktor. W serialu "Barwy szczęścia" emitowanym na antenie TVP2 wciela się w postać Patryka.

Choć gwiazdor ma zalediwe 25 lat, może się już pochwalić własną rodziną. Młodszy synek Antoś został niedawno chrzczony. Zdjęciem z uroczystości dumny tata pochwalił się w mediach społecznościowych.

"Jestem zupełnie inny niż wszyscy celebryci. Kocham moją rodzinę i Polskę. Jestem dumny z tego, że wierzę w Boga" – tak Skolimowski podpisał rodzinną fotografię. W ten sposób aktor nawiązał do licznych deklaracji polskich celebrytów, którzy nie chcą chrzcić swoich dzieci.

Inną celebrytką, która także postanowiła ochrzcić dziecko i w ten sposób pokazała postawę inną niż większość gwiazd polskiego showbiznesu, była Ida Nowakowska. Tancerka, która w maju po raz pierwszy została mamą wskazała, że chrzest święty do niej i jej męża bardzo doniosłe wydarzenie. – Jestem osobą bardzo wierzącą, więc tak też chciałabym wychowywać mojego synka. My, jako rodzice, myślimy, jak to będzie wyglądać, chcemy, żeby to było nawet nie tyle poważne, ile by była w tym jakaś symbolika i nasza świadomość, w jaki świat przez sakrament chrztu wprowadzamy nasze dziecko. Dużo na ten temat czytamy. Nie chcemy, by chrzciny były tylko eventem – wskazała Nowakowska w rozmowie z serwisem Plejada.

One nie ochrzczą dzieci

Jakiś czas temu była dziennikarka TVN Magdalena Mołek wyznała, że chce dać swoim dzieciom wolność i nie chrzci ich ani nie posyła na lekcje religii. Wcześniej mówiły o tym. m. in. Małgorzata Rozenek oraz córka słynnej restauratorki Magdy Gessler, Lara Gessler.