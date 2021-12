Scena jak z "Misia". Drogowcy kosili trawę w śniegu

Zabawne zdjęcia pojawiły się na facebookowym profilu „Lubuscy Łowcy Burz”. W niedzielny poranek na drodze wojewódzkiej nr 309 w okolicach Lipna kierowcy przejeżdżali obok ekipy drogowców pracujących z użyciem kos spalinowych, służących do koszenia trawy. Pobocze było pokryte głęboką warstwą. Zdjęcia z tej niecodziennej akcji wykonał leszczyński radny Przemysław Górzny.

Zimowe koszenie trawy

„Oczywiście nie śmiejemy się z osób na zdjęciach ale z samej decyzji przełożonych, którzy kazali kosić w śniegu” – zaznaczyli w komentarzu administratorzy profilu.

Lokalne Radio Elka dowiedziało się, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zlecił zewnętrznej firmie koszenie poboczy, ale prace miały zostać wykonane do końca października. Ostatecznie jednak wykonawca zameldował zakończenie prac 2 grudnia. Co więc robili pracownicy w śniegu dwa dni po oficjalnym wykonaniu prac? Tego nie udało się ustalić. ZDM pytał o to wykonawcę, ale usłyszał, że to nie byli jego pracownicy.