Czego dwaj panowie G życzą politykom?

Co będzie w nowym roku? My już wiemy! Co ma być, to będzie! A jeśli ma nie być, to raczej nie będzie. I zaopatrzeni w tę optymistyczno- pesymistyczną wiedzę możemy przejść do składania szczegółowych życzeń na nowy rok 2022.

PREZYDENTOWI ANDRZEJOWI SEBASTIANOWI życzymy, żeby mu ręka nie zadrżała. Jak będzie podpisywał. I chodzi nie tylko o tzw. lex TVN. PREZESOWI JAROSŁAWOWI KACZYŃSKIEMU życzymy, żeby nie trzeba było się w nadchodzącym roku nagle i pospiesznie przygotowywać do przedterminowych wyborów parlamentarnych, gdyż planujemy odpoczywać zarówno na wiosnę, jak i jesienią. SZEREGOWEMU WICEPREMIEROWI PIS JAROSŁAWOWI KACZYŃSKIEMU życzymy udanej reformy partii i okręgów. Bo niby wszyscy zapomnieli, a my pamiętamy. I nie możemy się doczekać.