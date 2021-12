Torebka Gucci ze zbrodnią w tle

Gwiazdorska obsada, zbrodnia, moda, w tle wielkie pieniądze... To wystarczy, żeby zrobić filmowy przebój, hollywoodzki oczywiście. W filmie „Dom Gucci” Ridleya Scotta, którego akcja toczy się głównie wśród Włochów w Mediolanie, aktorzy mówią po angielsku. To musi boleć Włochów, dla których marka Gucci jest wciąż przedmiotem narodowej dumy... Trudno przyjąć do wiadomości, że globalny krwiożerczy kapitalizm pokonał szlachetne florenckie rzemiosło, a film o tym zrobili Amerykanie. Ale takie są czasy. Zresztą u nich story o toskańskim klanie wchodzi na ekrany najpóźniej z całej Europy – dopiero 16 grudnia. U nas jest na ekranach od listopada.

Film powstał na podstawie książki Sary Gay Forden, amerykańskiej dziennikarki. Historia jest znana, przynajmniej tym, którzy interesują się modą.