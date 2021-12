Kurski: Podczas Sylwestra w Zakopanem wystąpi światowa megagwiazda

"Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa - amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem" – napisał Kurski w środę na Twitterze.

Przeboje Jasona Derulo na tylko jednym z popularnych portali streamingowych odtwarzane są miesięcznie ponad 35 milionów razy, a wyświetlenia na oficjalnym kanale muzyka na YouTube przekroczyły liczbę 8 miliardów. Dotychczas płyty i single amerykańskiego artysty sprzedały się w ponad 30 milionach egzemplarzy i aż 11 z nich uzyskało status Platynowej Płyty – informuje TVP, zapowiadając "Sylwester Marzeń".

"Savage Love", "Wiggle", "Ridin’ Solo", "Fight for You", "It Girl", "In My Head", "Want to Want Me", "Trumpets", "Whatcha Say", "Marry Me" – to tylko kilka z długiej listy utworów 32-letniego gwiazdora, które podbiły szczyty list przebojów na całym świecie.

Jason Derulo drugi raz w Polsce

TVP zwraca uwagę, że będzie to dopiero druga wizyta amerykańskiego artysty w naszym kraju. W 2018 roku Jason Derulo zagrał koncert na warszawskim Torwarze w ramach światowej trasy koncertowej "2Sides".

Na scenie tegorocznego "Sylwestra Marzeń z Dwójką" wystąpią także: Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roksana Węgiel, Sławomir, Thomas Anders, Boys, Piękni i Młodzi, Julio Iglesias Junior, Weekend, Maja Hyży, The Music From ABBA - Arrival From Sweden, Mig, Francesco Monte, Staszek Karpiel-Bułecka, Milano, Piotr Kupicha, Odessa Band, Defis, Classic, Baciary, Playboys i Senhit.

Impreza w Zakopanem będzie transmitowana w piątek w TVP2 od godz. 20:00.



