"Sylwester Marzeń". Kurski dziękuje telewidzom i chwali się "pikiem"

Jak przekazał Kurski, w szczytowym momencie TVP 2 oglądało w Sylwestra w Polsce ponad 8 mln ludzi.

"Z serca dziękuję Widzom Telewizji Polskiej za 6. z rzędu i 5. pod Tatrami wspaniałe zwycięstwo Sylwestra Marzeń 2021/22, ze śr. widownią 6,1 mln, w piku 8,14 mln widzów (ok. 22.30 na Maryli i Sarze James). Dziękujemy! PS. Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu śr 2,62 pik 3,29 mln" – napisał prezes TVP na Twitterze.

twitter



"Dziękuję ekipie TVP, reżyserom, produkcji, realizacji, choreografii, budowniczym imponującej sceny, obsłudze światła, dźwięku, scenografii, makeupowi, fryzjerom, stylistom, ochronie i wszystkim, kt. przestrzegając limitów reżimu epidemicznego stworzyli to wspaniałe widowisko" – dodał Jacek Kurski.

"Sylwester marzeń"

Imprezę sylwestrową TVP uświetnili m.in. Julio Iglesias Junior oraz Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sławomir, Thomas Anders, Boys, Daria, Piękni i Młodzi, Rafał Brzozowski, Karolina Stanisławczyk, Weekend, The Music From ABBA – Arrival From Sweden, Mig, Kuba Szmajkowski, Francesco Monte, Milano, Odessa Band, Defiss, Classic, Baciary, Playboys oraz Senhit.

Prowadzącymi Sylwestra Marzeń z telewizyjną Dwójką byli: Małgorzata Tomaszewska, Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Tomasz Kammel, Rafał Brzozowski oraz Norbi.

Jednak największą gwiazdą wydarzenia był amerykański wokalista Jason Derulo, którego udział w imprezie ogłoszono kilka dni temu. "Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa – amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem TVP" – napisał w mediach społecznościowych prezes TVP Jacek Kurski.