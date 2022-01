Dramaty z Instagrama, czyli o polskich celebrytach

Co więcej, udziela też złotych rad na wypadek, gdyby ktoś planował wycieczkę ich śladami. I tak dowiadujemy się, że Agata była bardzo sfrustrowana koniecznością zbyt długiego oczekiwania na realizację zamówienia w restauracjach czy kawiarniach. Jednak znalazła na to sposób. – Bardzo fajne jest to, że większość kawiarni ma apkę, przez którą zamawiasz i opłacasz zamówienie, więc nie trzeba potem stać w kolejce, a kolejki rano po kawę i śniadanie są spore – wyjaśniła. Pochwaliła się także, jakie szczęście ich spotkało, że mają hotel z dostępem do plaży i leżaków! – Największą zaletą naszego hotelu jest to, że nie jesteśmy od plaży oddzieleni Ocean Drive i że na plaży są leżaki. Nasi znajomi, którzy zatrzymali się kilka hoteli obok, już są przedzieleni od plaży ulicą i na dodatek muszą dźwigać swoje leżaczki sami na plażę – relacjonowała zdegustowana. Coś okropnego! Sami muszą dźwigać leżaczki na plażę. Jak jakiś plebs.