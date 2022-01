Rafcio nie spełni swego największego marzenia

Pandemia ciężko dotknęła rząd. Nie dlatego, że wszyscy chorują. Ale dlatego, że mogą zachorować. Z powodu nieustannego stanu wyjątkowego. Jak nie urok, to srebrne wesele i zajęć jest od groma, więc kolejni ministrowie opóźniają przyjęcie boostera. Znaczy trzeciej dawki szczepionki. Dotyczy to nawet pewnego wicepremiera. Oj, jak się nie poprawicie, to wam Joanna Lichocka da do wiwatu!

Doktor Włodzimierz Bodnar – ten od leczenia amantadyną – opowiada z kolei, że z powodu COVID-19 założy partię polityczną. Jej celem ma być walka z pandemią. Proponowana nazwa „Wspólnie dla Zdrowia” wydaje nam się bardzo mało sexy. Mamy własną propozycję: Partia Pandemokratyczna.

Tymczasem w Sejmie. Ludzie naiwni sądzą, że aby być w parlamencie większością rządzącą, trzeba mieć 231 głosów. Są w mylnym błędzie. Jak dowodzą ostatnie głosowania, opozycja jest tak zjednoczona i zmobilizowana, że rządowi wystarczy 220 głosów, a czasem mniej.