Co pokaże Natalia?

Trwa remont nowego domu celebrytki. – Jesteśmy jeszcze na placu budowy, jeszcze wszystko nie jest skończone, ale mamy materace, mamy na czym spać, mamy kuchnię, więc można przeżyć – opowiadała swoim fanom, po raz pierwszy pokazując zdjęcia z wnętrza domu i narzekając na spartańskie warunki, w których przyszło jej funkcjonować. Mimo to Natalia pełna jest, jak to ujęła, „cholernie pięknych” uczuć i cieszy się z nowego nabytku. – Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które od was dostajemy, i od razu odpowiem wam na pytanie, czy pokażemy, jak urządzamy dom: Oczywiście, że pokażemy – uspokoiła wszystkich fanów. Uf! Wy też odetchnęliście z ulgą?