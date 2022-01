Mata zatrzymany przez policję. Miał przy sobie narkotyki

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, Mata został zatrzymany w czwartek przed północą. Jak podaje radio, na jednej z ulic Górnego Mokotowa w Warszawie policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać i po pewnym czasie szukać drogi ucieczki.

Mężczyźni zostali zatrzymani, a po wylegitymowaniu się sami wyjęli z kieszeni woreczek z suszem. Najprawdopodobniej była to marihuana.

Zatrzymany 21-latek miał posiadać 1,5 grama narkotyku, a jego 24-letni kompan pół grama. Obaj zostali zatrzymani i spędzili noc w policyjnej izbie. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia.

Marcin Matczak: Dostałem telefon, że mój syn nie żyje

Zaledwie kilka godzin wcześniej ojciec rapera, prof. Marcin Matczak poinformował za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze, że otrzymał zaskakujący telefon z numeru infolinii CBA. Z rozmowy miał dowiedzieć się, że jego syn nie żyje.

"Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje. Oczywiście Michałowi nic nie jest. Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej" – napisał prof. Matczak.

Kariera Maty

Mata, właściwie Michał Matczak, urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Dotychczas wydał dwa albumy: "100 dni do matury" i "Młody Matczak". Oba sprzedały się w nakładzie powyżej 150 tys. egzemplarzy i osiągnęły status diamentowej płyty. W 2021 roku Mata został nagrodzony Fryderykiem w kategorii "debiut roku".