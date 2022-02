HBO Max z oficjalną datą premiery w Polsce

Do tej pory w Polsce użytkownicy mogli korzystać wyłącznie z platformy HBO GO. Wielu internautów krytykowało jednak HBO Go za aplikację oraz oraz maksymalną jakość dystrybuowanych treści (1080p). Tym bardziej, że w Europie Zachodniej od dawna dostępna była platforma HBO Max, czyli ulepszona wersja HBO GO. Przede wszystkim użytkownicy HBO Max będą mogli oglądać premierowe hity (np. Matrix: Zmartwychwstania), czy produkcje oryginalne. A to wszystko w 4K.

HBO Max w Polsce

Dziś na profilach społecznościowych HBO Polska zamieszczono spot promujący start HBO Max w naszym kraju. HBO Max zostało oficjalnie potwierdzone na 8 marca w Polsce. "Wszystko, co kochasz, w jednym miejscu. HBO Max pojawi się w Polsce już 8 marca 2022 roku"– możemy przeczytać na Twitterze.



Wiadomo, że usługa HBO Max będzie kosztować 29,99 zł miesięcznie. Jednak z okazji premiery HBO Max przygotowano 33 proc. zniżkę, z której będzie można skorzystać do końca marca. Oznacza to, że jeśli użytkownicy zdecydują się na subskrypcję do końca marca, to będą płacić jedynie 19,99 zł (do czasu przerwania subskrypcji). Dla porównania Netflix w wersji z treściami w 4K kosztuje 60 zł. Z początkiem kwietnia pojawi się roczny plan subskrypcji HBO Max, który będzie kosztował 234,99 zł (czyli ośmiokrotność standardowej ceny miesięcznej subskrypcji).

HBO Max – co to?

HBO Max to amerykański serwis strumieniowy typu wideo na życzenie. Opiera się na subskrypcji over-the-top, oferując bezpośredni dostęp do swojej biblioteki za stałą miesięczną opłatą. W ofercie HBO Max znajdują się przede wszystkim filmy i seriale wytwórni Warner Bros. i DC oraz stacji telewizyjnych HBO i Cartoon Network, a także produkcje dostępne tylko na tej platformie. Filmy Warner Bros. są na niej udostępniane już 45 dni po premierze kinowej.

Serwis streamingowy HBO Max został uruchomiony w USA w maju 2020 r. W bibliotece jest około 800 filmów i 300 seriali. Na platformie pojawiają się własne produkcje pod marką Max Originals, treści HBO, ale także innych nadawców m.in. Warner Bros, New Line czy Cartoon Network.